Corriere infedele rubava orologi di lusso

Ruba un pacchetto contenente due orologi di marca dal valore di circa 13.000 euro, pacchetto che invece doveva trasportare e consegnare ad una gioielleria. Si tratta di un corriere infedele che è stato ben presto denunciato dai carabinieri della stazione di Calderara. L’autista, un uomo di 35 anni residente in provincia di Bologna, è stato scoperto poco dopo aver commesso il furto ed è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di furto aggravato e per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera. Vale a dire che ha commesso il reato quando esercitava la sua attività professionale.

A inchiodare l’uomo sono state delle immagini dell’impianto di videosorveglianza del deposito di una ditta di logistica e di spedizioni internazionali di Calderara dove l’uomo lavora e che hanno attestato i movimenti anomali del corriere. Secondo quanto si è potuto apprendere, l’autista, infatti, durante il suo servizio di corriere in subappalto, invece che consegnare il pacco l’aveva caricato su un proprio mezzo. L’attività che ha portato alla denuncia del corriere infedele e al recupero della merce rubata è scaturita dalla querela sporta dall’amministratore delegato dell’azienda di logistica che era stato informato dei pacchetti di preziosi mai arrivati a destinazione.

L’imprenditore, in sede di denuncia, ha riferito infatti ai militari dell’Arma di essersi accorto della sparizione di alcuni pacchi, in quanto mai arrivati al legittimo destinatario. E’ stata aperta un’inchiesta e gli uomini della Benemerita, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno avviato le indagini. In particolare i carabinieri hanno analizzato il lavoro del corriere, anche grazie all’aiuto di sistemi di videosorveglianza. L’indagine è stata breve perché dopo ulteriori controlli e approfondimenti i militari dell’Arma hanno trovato il corriere infedele in possesso di un pacco con all’interno due orologi di lusso destinati a una gioielleria, del valore di 13.000 euro circa. Successivamente, i militari hanno restituito i due orologi di lusso al legittimo proprietario, mentre il corriere è stato deferito all’autorità giudiziaria.

