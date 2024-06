Corrieri della droga fermati ad Altedo (Bologna), viaggiavano con oltre 22 chili di marijuana

Altedo (Bologna), 22 giugno 2024 – Viaggiavano in auto con oltre 22 chili di marijuana: corrieri della droga intercettati in autostrada. E’ successo ad Altedo dove non è passata inosservata, ai poliziotti della Polstrada, la Jeep Compass grigio scuro che sfrecciava ad altissima velocità lungo la carreggiata autostradale in direzione Bologna effettuando manovre pericolose per sorpassare altri veicoli.

Così, gli agenti, nonostante fossero impegnati nel controllo di un veicolo industriale presso l’area di servizio Po Ovest nel comune di Ferrara, si sono messi all’inseguimento raggiungendo poi la vettura presso lo svincolo del casello di Ferrara Sud. Qui la vettura, non si è fermata all’alt e anzi ha iniziato ad accelerare proprio per tentare di evitare il controllo, tanto da costringere la pattuglia a richiamare i rinforzi, che arrivati poco dopo, hanno costretto il veicolo ad uscire al casello di Altedo (Bologna).

Una volta giunti in sicurezza, nel piazzale del casello, ai poliziotti, che hanno scoperto subito che la Compass era priva della copertura assicurativa, non è sfuggito il fare innervosito dei due occupanti, due italiani di 41 anni e 37 anni, e le continue contraddizioni nelle risposte date alle domande degli agenti. Da qui il sospetto che a bordo del veicolo potesse nascondersi qualcosa di illecito: dubbi che si sono rivelati esatti.

Nel bagagliaio dell’auto, infatti, i due trasportavano un valigione e un grosso borsone nero contenenti 20 grossi involucri avvolti in plastica termosaldata con marijuana destinata allo spaccio per un peso lordo complessivo di 22,42 chili.

La sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare ai trafficanti oltre 100.000 euro. Pertanto, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Bologna, il conducente ed il passeggero della Jeep Compass, sono stati arrestati per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e processati per direttissima il giorno successivo presso il Tribunale di Bologna per la convalidava l’arresto dei due individui ed il sequestro della droga trasportata sulla loro autovettura.