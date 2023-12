Corruzione tra privati, assoluzione piena per Grazia Romagnoli

La Corte d’Appello di Bologna ha assolto, ieri, con formula piena nonostante l’intervenuta prescrizione, Grazia Romagnoli dall’accusa di corruzione tra privati, mossale nell’ambito della vicenda ribattezzata ’Patata Gate’, risalente al 2013. Questa decisione segue quanto già stabilito dal tribunale Penale di Bologna che, nel gennaio di quest’anno, con sentenza oggi irrevocabile, ha assolto Giulio Romagnoli, Roberto Chiesa, Claudio Gamberini e la Romagnoli F.lli Spa per lo stesso fatto, accertandone la totale insussistenza. Con la sentenza odierna, la Corte d’Appello ha assolto anche Michele Manenti, dipendente della Romagnoli F.lli Spa, assistitito da Daniela Goldoni, dall’accusa di auto-calunnia e calunnia nei confronti di uno degli investigatori che svolsero le indagini. Grazia Romagnoli, insieme agli avvocati Nicola Santi e Maddalena Rada che l’hanno assistita in questi anni, esprime "grande soddisfazione per la assoluzione, che finalmente rende giustizia alla correttezza del suo operato".