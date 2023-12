Corsa a sindaco: Rosanna Resta si candida per il centrodestra

A Crevalcore entra già nel vivo la campagna elettorale delle prossime amministrative in programma nel prossimo giugno. Domenica mattina è stata inaugurata, in via Matteotti, la sede della lista civica ‘Insieme per Crevalcore’, vicina al centrodestra ma che strizza l‘occhio ai delusi del centrosinistra, ed è stata presentata come candidata sindaco Rosanna Resta. Dirigente scolastica, sposata con tre figli, 51 anni, Resta è stata consigliera comunale nella lista ‘Uniti per Crevalcore’ con la carica di vice presidente del consiglio comunale ed è ex consigliere del gruppo misto nel consiglio dell’Unione di Terre d’Acqua.

All’inaugurazione erano presenti, oltre a numerosi cittadini, i sindaci Giuseppe Vicinelli (Sant’Agata), Lorenzo Pellegatti (Persiceto), Stefano Cavedagna, capogruppo di FdI in Comune a Bologna e portavoce nazionale di Gioventù Nazionale, Renato Mazzucca, ex sindaco di Persiceto ex Pd ed ora in Azione e Valentina Castaldini, coordinatrice provinciale di Forza Italia e capogruppo di FI in Regione. "Siamo stanchi – dice Resta – di una politica povera di contenuti. Il nostro obiettivo è guardare al futuro, radunando le forze migliori del nostro territorio, senza steccati e preclusioni. Non abbiamo ricette preconfezionate, ma stiamo lavorando per costruire una squadra ed un programma, ascoltando in primis i cittadini di Crevalcore".

E aggiunge: "Sul simbolo della nostra lista campeggiano i nomi delle frazioni di Crevalcore, che nella nostra visione devono sempre più essere parte integrante della comunità crevalcorese; il tricolore, che non ha bisogno di spiegazioni ed il disegno stilizzato di Porta Modena, con il suo orologio, fermo alle 09,02. E’ l’ora della seconda scossa terremoto del 2012. Un ricordo - simbolo della rinascita di Crevalcore e della nostra comunità".

