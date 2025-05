Corsa ai biglietti. Il regista Avati:: "Tiferò rossoblù"

La febbre rossoblù segna quota 16.000. Tanti sono ad oggi i biglietti venduti lato Bologna per la finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma. Gli ultimi dati aggiornati che arrivano dai circuiti di ticketing parlano di una Curva Nord esaurita e di una corsa all’acquisto che è leggermente rallentata rispetto ai primi giorni ma che comunque prosegue spedita verso la seconda fase. I posti nel settore solitamente occupato dalla Lazio erano 8.567 dei 29.303 biglietti riservati alla tifoseria del Bologna, rimangono dunque in vendita i Distinti Nord, al prezzo di 60 euro, la Tribuna Laterale Tevere Nord a 130 euro e la Tevere centrale a 170 euro, la Monte Mario lato Nord a 180 euro e infine la Tribuna a 220 euro. Al totale venduto vanno poi aggiunti circa 2.000 tagliandi che il Bologna riserva a sponsor e autorità, come da prassi anche in occasione delle partite di campionato e per tutta la stagione, lasciando perciò disponibili ancora circa 11.000 biglietti. L’acquisto riservato agli abbonati proseguirà fino alle 9 di domani mentre dalle 10 dello stesso giorno fino alla stessa ora di martedì 6 maggio inizierà la fase di acquisto per coloro che sono in possesso della Fidelity Card. Ogni possessore potrà acquistare quattro biglietti per sé ed esclusivamente per coloro che sono in possesso della card We Are One. Saranno valide solo le tessere sottoscritte entro il 30 aprile. Le code degli inizi della settimana presso i punti vendita autorizzati hanno dimostrato che i tifosi ancora senza card sono corsi ai ripari per provare ad essere a Roma. La vendita libera inizierà dalle 12 del 6 maggio, ammesso che siano rimasti ancora biglietti disponibili. Intanto si delineano alcune delle iniziative che vedranno coinvolti i rossoblù nelle ore precedenti la finale dell’Olimpico: come comunicato dalla Lega Serie A, la sera della vigilia ci sarà una cena di beneficienza, volta a sancire una collaborazione tra la Lega e la Croce Rossa Italiana, alla quale si aggiungeranno una serie di attività a favore di Airc, per il sostegno alla ricerca contro il cancro. E mentre solo il campo potrà dirci chi tra Milan e Bologna alzerà la Coppa Italia 2024/2025, alcuni tifosi illustri iniziano a sbilanciarsi su quello che potrebbe essere l’esito della partita. Come il regista Pupi Avati, bolognese di nascita ma rossonero per fede calcistica che però in questo caso fa pendere l’ago della bilancia a favore della squadra di Italiano: "Chi tiferò nella finale di Coppa Italia? Temo che di fronte a questa scelta tiferò per il Bologna – racconta il cineasta in un’intervista rilasciata a Rai Radio 1 –, è dal 1974 che non vince nulla, io facevo il chierichetto allora. Il Bologna non ha mai avuto nulla mentre il Milan è una squadra super blasonata".

Gianluca Sepe