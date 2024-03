Corsa alla poltrona da sindaco. Nofori candidato della civica ’Uniti’

La lista civica Uniti per Calderara presenta il suo candidato sindaco alle prossime amministrative. E’ Fabrizio Nofori, imprenditore calderarese, da sempre impegnato a livello politico. Nofori, sposato con Chiara Mengoli, ex consigliera comunale di Calderara e padre di tre figli, paracadutista, svolge la propria attività imprenditoriale nella frazione del Bargellino.

L’azienda che conduce si chiama Nofori Srl, fu fondata nel 1963 e nacque come azienda costruttrice di stampi per materie plastiche e gomma. Nofori è stato politicamente attivo fin da giovane; è stato consigliere e presidente di commissione in maggioranza al quartiere di Bologna Porto, ha ricoperto diversi ruoli nel centrodestra bolognese; fino a fondare Fratelli d’Italia a Bologna nel 2012, ricoprendo il ruolo di responsabile provinciale e membro della direzione nazionale fino al 2020, anno in cui però decise di interrompere il suo percorso politico per motivi personali.

"Abbandonare Fratelli d’Italia – ricorda il candidato sindaco - fu una decisione difficile e sofferta; perché, assieme ad altri, fondammo questo partito a Bologna e provincia, lo affermammo sul territorio, investendo passione, tempo e risorse. La lista civica, Uniti per Calderara – continua Nofori -, che da oltre vent’anni è presente sul territorio ed in consiglio comunale, confida ora nel consueto e mai mancato appoggio delle forze politiche del centrodestra. Perché è una consolidata realtà, che ha sempre interpretato l’azione politica con spirito propositivo, facendosi portavoce di numerose battaglie ed altrettante proposte". E aggiunge: "La lista civica Uniti per Calderara mi ha chiesto di impegnarmi nuovamente per la cittadina in cui da anni vivo e lavoro. Dal mio canto non ci ho pensato due volte e mi sono messo a disposizione".

Pier Luigi Trombetta