Corsa Champions. La carica della città. Negozi in festa per un grande Bologna

Ormai è partito il countdown in vista del match, al Maradona, tra Napoli e Bologna. Una partita che potrebbe profumare di Champions e che permetterebbe ai tifosi rossoblù di festeggiare, in caso di vittoria e di sconfitta o pareggio dell’Atalanta domenica, in piazza, tutti insieme per questo grande Bologna. Ma il sostegno degli appassionati arriva al club non solamente attraverso i cori dalla curva, perché sono tanti, tantissimi i tifosi che stanno mostrando il loro sostegno e la loro passione anche lontano dagli spalti, aderendo all’iniziativa ’Fino alla fine, Forza Bologna’. Continua infatti a riscontrare molto successo l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, con Emil Banca e il Resto del Carlino, che proseguirà fino alla fine del campionato, colorando di rosso e di blu le vetrine delle attività commerciali legate alla squadra di Thiago Motta.

L’intera città, insomma, è in festa e a dimostrarlo sono i negozianti delle Due Torri. Tra sciarpe, bandiere, palloni e autografi, in vetrina non manca proprio niente. Uno dei protagonisti della giornata di oggi è Futura parrucchieri di Giambattista Princigalli, che si trova in via Della Grada 2c. Spiccano, tra le foto ricevute, anche il negozio La Chicca di Elena Girardi, in via Vittorio Veneto 15b, e pure la vetrina di Foto ottica Tonino di Elisabetta Spisni, che i lettori possono vedere in via Dagnini 15.

Di rosso e di blu è anche la vetrina dell’attività Non solo intimo, in via Gaetano Gandolfi 41, a Valsamoggia. E poi c’è sempre il nostro giornale, che illumina il totem dei colori del club, in via Mattei. C’è ancora tempo per partecipare all’iniziativa: basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa: si consiglia di scattare le fotografie in presenza dei titolari o comunque di persone fuori dalle vetrine o accanto all’attività. Sulle nostre pagine, si trova il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.