Corsi biennali post diploma a Castel San Pietro: scopri i corsi ITS di Boom e Fitstic

Nuovi corsi biennali post diploma a Osteria Grande. Succede grazie alla collaborazione fra Boom, il centro dedicato all’innovazione e alla conoscenza lanciato a inizio anno dall’azienda Crif, e Fitstic, la fondazione che in Emilia-Romagna è deputata all’organizzazione dei corsi ITS post-diploma ideati e sviluppati per trasmettere le competenze tecnologiche fondamentali nei settori della tecnologia, dell’informazione e della comunicazione.

Boom ‘knowledge hub’ è stato creato dalla Crif con un investimento di 11 milioni in via Piemonte 6, a poca distanza dalla via Emilia. L’accordo fra Boom e Fitstic si concretizzerà sin da subito con l’organizzazione di quattro percorsi biennali post-diploma, che prenderanno il via alla fine del mese di ottobre. Ciascun corso prevede la formazione di 25 tecnici esperti in ambiti "divenuti cruciali all’interno dei sistemi aziendali odierni". I corsi verranno presentati in occasione dell’open-day che si svolgerà negli spazi di Boom in via Piemonte 68 lunedì dalle 14.30 alle 17 e venerdì dalle 14.30 alle 17.