Corsi d’acqua, 100mila euro per la sicurezza

Quasi 100mila euro per avviare i primi interventi del piano di messa in sicurezza dei rii minori: è quanto ha predisposto il Comune di San Lazzaro per affrontare le criticità emerse durante gli ultimi eventi alluvionali. Per quanto riguarda il rio Brolo, alla Ponticella, sono stati già spesi più di 42mila euro. È già stato avviato, ed è in fase di completamento, un primo studio idraulico del bacino che si concluderà entro la fine del mese di maggio con l’approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali. Questo documento è il primo fondamentale passo per individuare la migliore soluzione progettuale e per definirne i relativi costi: sulla base dei dati e delle valutazioni che scaturiranno dallo studio e dalle risorse che l’amministrazione sarà in grado di destinarvi si potrà procedere con le successive fasi di progettazione e realizzazione degli interventi. A supporto di questa prima fase di studio, l’amministrazione ha già provveduto a stanziare ulteriori 15mila euro per effettuare, con il supporto del Consorzio della Bonifica Renana, un rilievo dettagliato, tramite videoispezione. Altri 20mila euro sono stati già stanziati per un analogo intervento nel tratto interrato del rio Zinella, sotto la via Kennedy nel capoluogo.

Anche sul rio Pontebuco si sta cercando di trovare una soluzione alle criticità emerse che hanno prodotto l’allagamento di via Bellaria e di varie abitazioni private. Anche in questo caso il Comune ha già stanziato in favore del Consorzio della Bonifica Renana una prima somma di 20mila euro per completare entro il 2025 uno studio idraulico dell’intero bacino.

Sulla base dei dati e delle valutazioni che scaturiranno dallo studio e dalle risorse comunali disponibili, si potrà anche in questo caso dare avvio alle successive fasi di progettazione e realizzazione dei lavori. In questi giorni però sono già partiti alcuni lavori per garantire la pulizia degli imbocchi. Occhi puntanti anche sul rio La Valletta che, pur insistendo interamente su territorio del Comune di Bologna, in caso di esondazione potrebbe comportare conseguenze anche nel territorio sanlazzarese, in particolare nelle vie Martiri di Pizzocalvo e Bellaria. Per questo si sta avviando, sempre con il supporto del Consorzio della Bonifica Renana, un tavolo di confronto con il Comune di Bologna per cercare di dare soluzione alle problematiche emerse. Entro la fine dell’anno, è poi prevista un’attività di verifica della portata idraulica del rio Remigio.

Oggi intanto un sopralluogo per condividere informazioni sui lavori che riguardano la scogliera sull’Idice in via del Fiume, alle 14.30 con ritrovo nell’area verde tra via del Fiume e via Ca’ Bassa. All’incontro, aperto a tutti i cittadini interessati, parteciperanno i tecnici del Comune e quelli della Regione che faranno il punto sui lavori che la Regione ha commissionato per il ripristino delle sponde del torrente Idice danneggiate durante gli ultimi eventi alluvionali.

Zoe Pederzini