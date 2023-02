Corsi di formazione ed educazione per ragazzi fragili

Con 14 ragazzi fragili partecipanti, nove tirocini formativi avviati e due corsi di formazione ai quali hanno partecipato sei ragazzi si è appena concluso il progetto sperimentale ‘18 anni per diventare grandi’ sostenuto dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e condotto dall’azienda dei servizi sociali Asc-Insieme dell’Unione Reno Lavino Samoggia.

I ragazzi di età compresa tra i 17 e i 23 anni in carico ai servizi sociali in condizione di fragilità conseguente all’assenza o allontanamento dalle reti familiari (cosiddetti care leavers) o alla presenza di un contesto familiare comunque problematico e deprivante hanno svolto un percorso educativo e formativo. E visti i risultati in termini di autonomia abitativa, lavorativa ed economica l’Unione dei Comuni si ripropone di riproporre questo progetto anche per l’anno in corso mirando anche all’inserimento lavorativo dei ragazzi neo maggiorenni.