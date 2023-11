Corsi di formazione per montatori. Laboratori all’Academy Imas

Ultimi giorni per candidarsi all’Academy Imas per montatori trasfertisti. L’iniziativa, al via da lunedì al 17 novembre presso la sede dell’azienda Aeromeccanica a Ozzano dell’Emilia, è organizzata in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Adhr Group di Bologna, che ne segue le selezioni.

"Ci rivolgiamo a persone anche senza esperienza che vogliano diventare montatori trasfertisti per gli impianti di aspirazione e filtrazione aria che produciamo e vendiamo in tutta Italia, Europa e oltre Oceano –, ha affermato la responsabile Hr di Imas Sonia Paravidino. Offriamo crescita costante e una retribuzione adeguata a cui si aggiungono straordinari e indennità di trasferta".

Imas Aeromeccanica è leader nella progettazione e realizzazione di impianti di aspirazione dell’aria, di impianti di filtrazione fumi e polveri per la lavorazione del legno, plastica, riciclo di materiali e biomasse. L’azienda sviluppa prodotti all’avanguardia nei settori dell’aspirazione e depurazione dei fattori inquinanti ed è diventata oggi un punto di riferimento nel comparto, con un fatturato in crescita che è passato da oltre dieci milioni di euro nel 2021 a quasi tredici milioni. Chi vuole candidarsi può scrivere a bologna@adhr.it, oppure recarsi direttamente in agenzia.