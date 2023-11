Corsi di italiano per migranti nei comuni di Terre d’Acqua

Un corso di italiano per stranieri. Prossimamente nel territorio dei comuni dell’Unione di ‘Terre d’Acqua’ (Anzola, Calderara, Crevalcore, Persiceto, Sala, Sant’Agata) verranno organizzate lezioni gratuite di lingua italiana per cittadini stranieri immigrati, non comunitari, regolarmente presenti in questi sei comuni. Sede, giorni e orari sono in corso di definizione e saranno comunicati appena possibile. Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi agli sportelli sociali dei Comuni. I corsi partiranno al raggiungimento di almeno 20 iscritti; al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza e di conoscenza della lingua italiana. Questo percorso di formazione civico - linguistica rientra nel progetto ‘Fami – futuro in corso’, che interessa l’intera area metropolitana di Bologna.