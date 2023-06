Corsi estivi per studenti

Al via le iscrizioni per le Summer School della Cultura tecnica 2023. Nel territorio metropolitano sono circa 400 i posti disponibili per studenti e studentesse delle prime e seconde medie che possono iscriversi a uno dei percorsi estivi gratuiti su tematiche tecnico-scientifiche attivati e finanziati dalla Città metropolitana di Bologna. Per il Distretto di Pianura Est l’Istituto Giordano Bruno organizza a Budrio, Medicina e Molinella percorsi laboratoriali di coding, robotica, Arduino, stampa 3D, attività economiche finanziarie d’impresa, progettazione grafica con Summer School Camp: STEM, ICT and Economic Labs. Si terrà dal 4 all’8 settembre e le richieste vengono accolte in ordine di arrivo con precedenza ad alunni residenti nei comuni di Budrio-Medicina e Molinella e a seguire Distretto per il quale il percorso è stato finanziato. Al raggiungimento del numero di partecipanti il modulo non accetterà più risposte.

Futura propone a San Pietro in Casale e a San Giovanni in Persiceto, dal 3 al 7 luglio, altrettante edizioni di Abbassiamo la tensione, laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con creazione di piccoli circuiti. I percorsi sono realizzati presso Istituti tecnici, Istituti professionali, Enti di formazione del sistema IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), con il coinvolgimento, in qualità di docenti e tutor, di studenti e studentesse di tali scuole ed enti, in peer education. I percorsi hanno durata minima di 20 ore distribuite su almeno 5 giorni consecutivi. Al termine di ogni percorso, è prevista una festa aperta alle famiglie.

L’iniziativa è promossa con l’Ufficio scolastico di Ambito territoriale di Bologna ed è organizzata con il supporto dell’Istituto Comprensivo di Ozzano dell’Emilia.

A parlare dell’importanza di questa iniziativa per il territorio è il presidente dell’Unione Alessandro Erriquez: "Considero l’iniziativa molto importante, anche per i territori dell’Unione Reno-Galliera. Un approccio leggero a queste tematiche può aiutare le ragazze e i ragazzi a scegliere i percorsi scolastici degli anni successivi, stimolando, perché no, interesse a future professioni".

Zoe Pederzini