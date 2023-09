Corsi gratuiti a Malalbergo per i padroni dei cani: educazione cinofila con Sara Giovannini

Il Comune di Malalbergo ha organizzaro delle giornate educative per i cani e i loro proprietari. Sette incontri, a partire dal 13 settembre e fino al 25 ottobre, con l’educatore cinofilo professionale, Sara Giovannini, che lavorerà assieme ai proprietari degli amici a quattro zampe . Il corso è gratuito, ma è obbligatoria l’iscrizione.

Così il sindaco Monia Giovannini: "Insieme al consigliere comunale di maggioranza Moreno Fiorini, con delega al Benessere Animale, abbiamo avviato tante iniziative in questi anni, comprese le convenzioni con Enpa per il recupero e la custodia di animali smarriti e abbandonati. Spesso quando i cittadini ci fermano per lamentarsi delle deiezioni canine in giro per il territorio, rispondiamo che il problema non sono mai i cani, ma i proprietari maleducati, che sono sicuramente una minoranza, ma esistono. Pur avendo fatto qualche sanzione, restiamo convinti che lo strumento principale per crescere tutti insieme, sia l’educazione e il rispetto del prossimo. Con questo corso le persone saranno sensibilizzate al decoro, alla gestione del comportamento canino, anche per prevenire e ridurre gli episodi di conflittualità; verrà anche illustrato come utilizzare al meglio le due aree sgambo presenti a Malalbergo ed Altedo.