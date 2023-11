Corsi per tutti i gusti alla Casa delle Arti

Inaugurata la ‘Casa delle arti’ di Castel Maggiore. È l’ex scuola elementare Carlo Levi di Primo Maggio, dismessa a giugno scorso con l’apertura della nuova scuola primaria ‘Via Loi’. Ed è stata destinata, grazie a un bando pubblico, alla sede di associazioni.

L’inaugurazione si è tenuta sabato scorso alla presenza del sindaco Belinda Gottardi. Sei sono le associazioni che si sono aggiudicate gli spazi. Si tratta di ‘Musicalia’, associazione già affermata con corsi di musica a Castel Maggiore e organizza un corso sui ritmi più caratteristici del Brasile. ‘Dance Planet Studio’, scuola già attiva a Bologna e Calderara, organizza corsi di svariati balli per tutti. In ambito musicale, ‘OperaSchool’ lavora per formare gli artisti del futuro con piani di studio individuali personalizzati e masterclass.

‘Firmamentis’ è uno studio di neuropsicologia, psicoterapia che proporrà servizi volti alla promozione del benessere psicologico con particolare attenzione all’area perinatale e al supporto alla genitorialità. ‘Tantrayoga’ è una scuola di yoga che opera da diversi anni a Castel Maggiore, con insegnanti qualificati e corsi per adulti e over 65. ‘Civico Sport 40013’ è un’associazione sportiva dilettantistica che svolge percorsi di avvio all’atletica leggera per i ragazzi delle scuole primarie, attività di camminata sportiva e mantenimento in forma per adulti. "La ‘Casa delle arti’ – dice Gottardi – arricchisce il panorama delle attività formative e ricreative presenti a Castel Maggiore ed in particolare concorre a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Primo Maggio. È un ulteriore elemento di rilancio di una zona troppo a lungo rimasta periferia, e arriva dopo il forte rilancio di Villa Salina Malpighi".

p. l. t.