Corsia preferenziale con l’auto, multato un disabile

Casalecchio di Reno, 1 ottobre 2025 – “Siamo molto amareggiati”. Con una lunga lettera inviata al nostro giornale, una residente in un Comune dell’Appennino bolognese ripercorre l’episodio che, lo scorso 19 agosto, è costato al marito una multa per transito nella corsia preferenziale in via de Curtis a Casalecchio di Reno. “Una multa già pagata – confida – ma che ci lascia comunque perplessi per le modalità, che meriterebbero più chiarezza per non ricommettere eventuali sbagli in futuro ed evitare situazioni spiacevoli, noi abbiamo prodotto la documentazione necessaria per l’esenzione”.

Questo perché il coniuge, invalido da molti anni, è titolare del relativo contrassegno che gli consentirebbe così di entrare “nelle isole pedonali, parcheggiare senza pagare nelle strisce blu e percorrere corsie preferenziali”. Nonostante ciò, il verbale è stato comunque recapitato a casa dell’anziano, che ha poi sborsato la somma richiesta.

“Volevo portare a conoscenza questa spiacevole situazione perché quella riga gialla può essere interpretata come una semplice corsia preferenziale e per questo percorribile da chi è in possesso del relativo permesso” spiega la donna che, nel corso della lettera, propone che venga istituito un portale o un registro nazionale dove siano registrate le targhe dei veicoli con contrassegno di invalidità “per prevenire disguidi di questo tipo”.

Come già reso noto dal Comune, lo scorso dicembre sono state infatti istituite in via de Curtis, nel tratto compreso tra via Lennon e la rotatoria Villeneuve, nella zona dell’Unipol Arena e dei centri commerciali, corsie riservate per consentire un più agevole transito ai mezzi di pronto intervento, soccorso, sicurezza pubblica e di servizio chiamati a operare nel comparto. Questo comporta il divieto di transito ai veicoli non autorizzati nelle corsie riservate, come opportunamente indicato dalla segnaletica presente in loco: le corsie sono infatti sottoposte a controllo elettronico con strumentazioni idonee omologate dal Mit. Come specificato in una nota dalla Polizia Locale e dal Comune, la corsia riservata in questione “può essere percorsa anche da veicoli privati adibiti al trasporto di persone con disabilità, ma a condizione che le relative targhe siano preventivamente comunicate”.

Entrando poi nel merito della situazione segnalata dalla coppia residente in Appennino, viene sottolineato che “non risulta pervenuta alcuna richiesta di annullamento, ma esclusivamente una comunicazione per l’inserimento della targa in data 17 settembre, che è stata correttamente acquisita e registrata. Si precisa che, in casi analoghi, è possibile avviare il procedimento di annullamento e rimborso solo a seguito della presentazione di un’apposita istanza di annullamento corredata dalla contestuale richiesta di rimborso. Restiamo pertanto in attesa della documentazione necessaria per poter procedere”. Inoltre, come sottolineato, “non c’è una banca dati centralizzata depositaria di tutti i contrassegni auto disabili rilasciati dai vari Comuni di residenza a cui si possa accedere per controlli e occorre quindi fare esplicita richiesta di far inserire la propria targa nella ‘white list’”.