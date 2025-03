"Corsie necessarie per la sicurezza all’Unipol Arena"

"Questo provvedimento è motivato dall’esigenza di sicurezza, e in particolare per agevolare l’accesso e il transito dei mezzi di soccorso e pronto intervento all’area dell’Unipol Arena e dei centri commerciali", ribadisce a fronte delle tante proteste il vicesindaco Paolo Nanni, determinato a mantenere la linea di intransigenza.

"Ho spiegato che le corsie di emergenza non si possono attivare e disattivare a orari o giornate: se c’è un’emergenza i mezzi di soccorso devono arrivare senza ostacoli, un po’ come le corsie d’emergenza che ci sono in autostrada. Dalle riprese si vede invece che spesso le sanzioni sono fatte ad auto che usano questa corsia per evitare le code", aggiunge Nanni che non vede limiti nella visibilità dei divieti: "In caso di più multe in un giorno nella stessa direzione di marcia se ne paga una sola. E poi stiamo verificando anche i 400 transiti di auto con contrassegno handicap".