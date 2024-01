Treni: disagi sulla Porrettana, bodycam per i capitreno

Bologna, 31 gennaio 2024 - Sono aumentati, negli ultimi 10 giorni, i disservizi sulla Ferrovia Porrettana (tratta Bologna Pistoia), legati soprattutto alle mancate garanzie nella circolazione. Valerio Giusti, portavoce del Comitato Pendolari della Ferrovia Porrettana, ha chiesto e ottenuto la possibilità di incontrare un'altra volta i rappresentati della Regione, con la speranza di potersi avvicinare finalmente a una non semplice soluzione. Tra le novità sul fronte sicurezza, le bodycam a disposizione dei capitreno come deterrente per i malintenzionati.

Body-cam per i capitreno

La situazione disservizi, ad oggi, non è propriamente cambiata, nonostante le convinte proteste e le promesse di impegno per risolvere i problemi da parte delle amministrazioni. Il Comitato Regionale Utenti Ferroviari (CRUFER), nato nel 2005 con l'obiettivo di dare voce a coloro che sono obbligati a spostarsi per lavoro, studio o qualsivoglia motivo, ha organizzato nella giornata di martedì 30 gennaio un nuovo incontro con la Regione Emilia-Romagna, rappresentata nella circostanza dall’assessore Andrea Corsini. Alla videocall hanno partecipato anche dirigenti regionali di Emilia-Romagna, Città Metropolitana, Rfi, Fer e Trenitalia-Tper.

Dalla riunione sono emerse in particolare due novità: la prima riguarda l'introduzi one di bodycam a disposizione dei capitreno per garantire una maggiore sicurezza e un controllo sui malintenzionati, mentre la seconda si riferisce all'inizio degli studi per progettare un possibile raddoppio dei binari fino a Sasso Marconi.

La Regione ha istituito un tavolo tecnico per dare le informazioni ai pendolari nel modo più preciso possibile, mentre Corsini ha programmato una nuova riunione con il Comitato per il 23 febbraio.

I pendolari alzano la voce

Anno nuovo, problemi vecchi. Da inizio 2024, i disservizi nella Ferrovia che collega Bologna e Pistoia sono stati all'ordine del giorno. Già a partire da martedì 2 gennaio, cancellazioni e ritardi hanno causato continuamente rabbia e frustrazione nei pendolari. Il 7 gennaio, i pendolari hanno scritto una lettera alla Regione nella quale si leggevano queste parole: "E’ quasi fastidioso dover ripetere in tutte le occasioni che per garantire un efficiente servizio ferroviario in una linea mono-binario con tante stazioni e mezzi incrocianti, che trasportano quotidianamente circa 10.000 saliti (dati pre-covid), occorre una gestione perfetta dei mezzi e delle infrastrutture; in caso contrario ci troveremo a rivivere infauste giornate come quella del 2 gennaio o del 7 dicembre".

Risalgono all'11 gennaio, invece, le dichiarazioni di Enrico Campolmi, uno dei tanti pendol ari vittima dei disservizi: "Pare proprio che quest’anno la situazione della linea sia ancora peggiore degli anni scorsi, visti i continui ritardi e le cancellazioni improvvise, a cui non segue mai un servizio sostitutivo con bus o altro treno. Tocca arrangiarsi ogni volta, con buona pace di chi vorrebbe utilizzare i mezzi per raggiungere scuola o il posto di lavoro". La vicenda è in via di sviluppo, ma i malcontenti e i disagi sono ancora presenti: basti pensare che gli ultimi ritardi e treni cancellati risalgono solo allo scorso lunedì.

L'incontro

La riunione è stata presieduta dall'assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini, che in seguito ha dichiarato come sia stato fatto "tutto il possibile per rendere la tratta efficiente, tant’è che lo scorso anno i treni hanno viaggiato con un tasso di puntualità superiore al 94%. Questo numero è uno dei più alti a livello regionale, grazie ai nuovi convogli che abbiamo acquistato e che funzionano bene. Il problema è che il Governo non ha ancora risposto sulla necessità di finanziare il raddoppio della linea, nonostante le nostre reiterate richieste formali. Un’opera urgente e indifferibile, vista l’importanza che la Porrettana ha per l’intero territorio. E non è finita: il nodo ferrostradale di Casalecchio è stato addirittura definanziato dall’Esecutivo”.

L'assessore prosegue il discorso rivolgendosi alle alte cariche dello Stato: "Sarebbe bene che anche gli esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega che oggi siedono in Consiglio regionale, invece di innescare polemiche elettorali, sostenessero la nostra richiesta e non trattassero i pendolari che ogni giorno utilizzano la linea per lavoro e studio come cittadini di serie B. Per quel che ci riguarda - con clude - continueremo a monitorare la situazione, pressare il Governo e chiedere a Trenitalia e a Rfi di intervenire per ridurre i disagi il più possibile. Il trasporto pubblico locale è per noi una priorità e la mobilità dei cittadini un diritto che vogliamo sostenere con forza”.