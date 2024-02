Corso di formazione per gli agricoltori

’L’attività di trasformazione in azienda’ è il tema del secondo appuntamento degli incontri di formazione per le imprese agricole, in programma martedì 27 febbraio dalle 14.30 alle 17.30 alla sala civica ’Le Caselline’ in via Piana Cinelli a Pian di Setta. Si parlerà di adempimenti normativi e regole per la sicurezza alimentare e degli addetti, con un focus specifico per le aziende casearie. L’incontro è a cura dei Servizi veterinari e della Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl. L’iniziativa formativa, aperta a tutti, è curata dall’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e Savena - Idice in collaborazione con l’Ausl, Coldiretti, cia e Confagricoltura. Il corso di formazione proseguirà con altri due appuntamenti: il 5 marzo sarà affrontato il tema della castanicoltura mentre il 12 marzo verrà illustrata la nuova programmazione degli investimenti del Gal Appennino bolognese.