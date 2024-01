Corso di formazione per guide turistiche e animatori culturali

Inizia il 13 febbraio e in sei incontri promette di fare conoscere meglio Sasso Marconi, la sua storia e il suo ambiente, E’ il corso di formazione per animatori culturali e ambientali, guide di turismo sociale e giovanile promosso da Csi Sasso col patrocinio del Comune. Inquadramento della materia affidata al prof Maurizio Delibori nella conferenza di apertura alle 20,45 del primo di sei martedì al quale faranno seguito gli incontri con Umberto Fusini, William Vivarelli, Stefano Galli, Manuela Rubbini, Danilo Demaria, Renzo Zagnoni, Sergio Gardini, Vito Paticchia e Silvano Bonaiuti. L’esperienza sul campo è quella del gruppo escursionismo di Sasso con Valerio Brecci che spiega come i gruppi di animazione culturale e ambientali sono "una dinamica risorsa associativa del Ctg. La loro mission è principalmente quella di studiare e far conoscere il territorio, rivolgendosi agli abitanti prima che ai visitatori. Lo scopo è di rendere coscienti, soprattutto le giovani generazioni, del valore del patrimonio di cui sono eredi, in modo da facilitarne la salvaguardia e lo sviluppo. Questa azione comporta aspetti culturali ed altri non meno importanti sul piano educativo e sociale.