Corso di primo intervento sanitario Sei lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche

Nuova edizione, dal 2 al 18 maggio, del corso di primo intervento sanitario organizzato dalla Pubblica assistenza. Sei incontri il martedì e il giovedì nella Casa della solidarietà per offrire a tutti informazioni su cosa fare in situazioni di emergenza che possono verificarsi a casa, al lavoro o in strada. Il corso è gratuito ed è articolato in sei lezioni durante le quali verranno affrontati diversi argomenti, con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Corso patrocinato dall’associazione nazionale pubblica assistenza che vede come relatori specialisti e professionisti del settore come Lorenzo Gallo, Federico Calzolari, Alberto Cesari e Chiara Pesci. Iscrizioni alla Casa della solidarietà ed attestato di frequenza finale.