Corso e tirocinio nelle aziende per operatori elettro-meccanici

Al via un progetto di formazione al lavoro in sinergia col territorio. Aperte le iscrizioni al corso di operatore elettro - meccanico con tirocinio retribuito. Nell’ambito del progetto "Il futuro del territorio è nelle nostre competenze", promosso dal Comune di Persiceto e Centro di Formazione Futura, sono aperte le candidature al corso di operatore elettromeccanico in partenza a marzo 2023. Il corso prevede 300 ore di aula e laboratorio e 3 mesi di tirocinio retribuito in una delle aziende partner del progetto per l’eventuale collocamento in azienda.

La quota di partecipazione al corso è finanziata da Futura in partnership con Banca di Bologna: i partecipanti riceveranno un prestito d’onore che rimborseranno ratealmente o attraverso delega al datore di lavoro in caso di assunzione. Nello scorso mese di novembre il Comune di Persiceto e Futura hanno costituito il primo tavolo di lavoro attuativo del progetto "Il futuro del territorio è nelle nostre competenze", composto da undici aziende del territorio che complessivamente impiegano più di ottocento persone. L’esperienza di formazione-lavoro sarà destinata a una ventina di persone con l’obiettivo di creare altrettanti nuovi posti occupazionali. Attualmente sono aperte le iscrizioni che possono essere effettuate telefonando allo 051.6811468 (Futura – Jenny Lamborghini) o scrivendo a [email protected] "Come amministrazione comunale – dichiarano il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti e gli assessori a Bilancio e Attività produttive Massimo Jakelich e Alessandro Bracciani – abbiamo fortemente voluto questo progetto, nato per facilitare un punto di incontro fra domanda e offerta di lavoro, e siamo molto felici che si stia finalmente concretizzando. L’aspettativa da parte delle aziende di trovare nuovo personale qualificato è alta; ci auguriamo di essere avvicinati da candidati con alta motivazione di crescita professionale e volontà di essere inseriti nel mondo del lavoro. Se questo primo progetto avrà successo, sarà nostra intenzione proseguire anche in futuro con percorsi professionali ancora più specializzati".

Zoe Pederzini