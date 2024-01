Corso per la polizia locale sul nuovo codice della strada

Il Sulpl, il sindacato della polizia locale, con il patrocinio del Comune di Crevalcore, ha organizzato nei giorni scorsi un corso di formazione nella Sala Ilaria Alpi (nella foto), rivolto agli operatori e incentrato sulle recenti modifiche al Codice della strada.

La giornata di formazione, che ha riscosso un’ottima partecipazione di addetti ai lavori, ha registrato la partecipazione di 80 operatori del settore. Vale a dire agenti e ufficiali di polizia locale provenienti dall’Emilia Romagna. L’incontro ha visto come docente Maurizio Marchi comandante della polizia locale di Gambettola. La polizia locale si occupa di circolazione stradale, edilizia, urbanistica, tutela ambientale, commercio, pubblici esercizi, disciplina igienico sanitaria. Ma svolge anche servizi d’ordine, di vigilanza e di rappresentanza e di scorta necessaria ai compiti istituzionali del Comune. Il Sulpl ringrazia il Comune di Crevalcore e per aver concesso l’uso della sala Ilaria Alpi e il comando della polizia locale di Crevalcore per aver collaborato all’organizzazione dell’evento.

"Spesso i Comuni – dice il sindaco di Crevalcore Marco Martelli – non riescono a completare l’organico di polizia locale. Crevalcore conta di quattro operatori quando ne dovrebbe avere almeno otto. Ma è difficile completare gli organici per mancanza di personale".