Corso per lavorare nella pelletteria

Un corso gratuito per addetto di pelletteria pensato per formare da zero nuovi professionisti da inserire nel mondo del lavoro. Sarà organizzato a Castiglione dei Pepoli tra ottobre e novembre per una durata di quattro settimane e, per la partecipazione, non ci sono vincoli di eta: è sufficiente essere disoccupati. Il corso, organizzato da AxL, Agenzia per il Lavoro, filiale di Firenze, si svolgerà presso l’Azienda Giannerini Mirella Srl, importante realtà territoriale per la produzione di borse in pelle. La formazione è finalizzata all’inserimento, con conseguente assunzione, nell’azienda stessa. Sarà un’opportunità di imparare direttamente da professionisti operanti nel settore da diversi anni, iniziando così un percorso di crescita in una solida realtà italiana. Il corso di formazione prevede l’insegnamento di nozioni teoriche e pratiche come le principali tecniche e mansioni della pelletteria.

Il vicesindaco di Castiglione dei Pepoli Tommaso Tarabusi afferma: "Il tema del lavoro oggi rappresenta una delle più importanti criticità a livello nazionale, ma molto più a livello di aree interne e montane. L’Azienda Giannerini Mirella Srl, importante realtà imprenditoriale del nostro territorio, grazie al supporto di AxL, intende assumere nuovo personale per lo sviluppo delle proprie attività. Il corso che hanno deciso di organizzare è una grande opportunità".

Per informazioni: [email protected] - Tel. 0554379626.