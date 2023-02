Nell’ambito del progetto “Il futuro del territorio è nelle nostre competenze”, promosso dal Comune di San Giovanni in Persiceto e Centro di Formazione Futura, composto da undici aziende del territorio che complessivamente impiegano più di ottocento persone, sono aperte le candidature al corso di operatore elettromeccanico in partenza a marzo 2023.

Il corso prevede 300 ore di aula e laboratorio e tre mesi di tirocinio retribuito in una delle aziende partner del progetto per l’eventuale collocamento in azienda. La quota di partecipazione al corso è finanziata da Futura in partnership con Banca di Bologna: i partecipanti riceveranno un prestito d’onore che rimborseranno ratealmente a partire dal momento dell’eventuale assunzione.