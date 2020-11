Bologna, 14 novembre 2020 - Nemmeno un passo indietro. L’Emilia-Romagna da domani sarà zona Covid arancione. È stato l’aumento dei ricoveri e dei morti a portare a una stretta ancora maggiore in regione. Malgrado questo, malgrado un quadro doloroso per la salute, per l’economia e la socialità cittadine, malgrado il divieto alle manifestazioni, firmato nero su bianco in una nuova ordinanza dal sindaco Virginio Merola, gli antagonisti, oggi, non rinunciano a scendere in piazza. E anzi...

Bologna, 14 novembre 2020 - Nemmeno un passo indietro. L’Emilia-Romagna da domani sarà zona Covid arancione. È stato l’aumento dei ricoveri e dei morti a portare a una stretta ancora maggiore in regione. Malgrado questo, malgrado un quadro doloroso per la salute, per l’economia e la socialità cittadine, malgrado il divieto alle manifestazioni, firmato nero su bianco in una nuova ordinanza dal sindaco Virginio Merola, gli antagonisti, oggi, non rinunciano a scendere in piazza. E anzi rilanciano sui social l’appuntamento ‘Salute, soldi, dignità’ alle 16 (alle 15 per la frangia anarchica) in piazza del Nettuno.

Un appuntamento che si annuncia affollato, visto che all’iniziativa hanno già aderito il Cua, Làbas, Rent Strike (che racchiude anche Asia e Noi Restiamo) e manifesteranno anche, per conto loro, gli anarchici del Tribolo, sotto palazzo Re Enzo. Il rischio è che si ripeta, ma con numeri triplicati, quanto accaduto la scorsa settimana.

Questa volta, però, il servizio d’ordine predisposto dalla Questura sarà adeguato a contenere eventuali ‘alzate d’ingegno’ dei manifestanti. Come spiegato ieri mattina in Question time anche dall’assessore alla Sicurezza Alberto Aitini, interrogato sulle ‘prospettive’ della manifestazione dal leghista Umberto Bosco. "L’eventuale svolgimento di questa annunciata manifestazione di protesta – ha spiegato Aitini – costituisce materia di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza, quindi di fatto della Questura, che ha già disposto le idonee misure di prevenzione e di contrasto alla possibile commissione di atti illeciti, così come è intervenuta anche in recenti manifestazioni".

La manifestazione è stata infatti oggetto di un comitato sulla sicurezza in Prefettura giovedì, cui è seguita l’organizzazione del servizio d’ordine: più di 150 gli uomini di polizia e carabinieri schierati a cinturare il centro e vigilare sui manifestanti. L’obiettivo è evitare vandalismi e tensioni, come quelle della settimana scorsa in Galleria Cavour: per quei disordini, ai due attivisti di Rent Strike denunciati la sera stessa, si sono aggiunti altri tre antagonisti, tra i 31 e i 41 anni, di area Làbas, identificati dalla Digos.

I tre rispondono di istigazione a disubbidire alle leggi, getto pericoloso di cose pluriaggravato, deturpamento e imbrattamento e manifestazione non autorizzata. Inoltre sono stati multati per aver violato le norme anti-assembramento previste dalle ordinanze anti-Covid.