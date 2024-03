Cortei e danni per Cospito. Arrivato il fine indagine per gli anarchici ‘solidali’

Vetrate delle banche infrante, scritte disseminate per tutta la città. E poi traffico bloccato e anche false locandine del Carlino affisse alle edicole per sostenere la causa del leader anarchico Alfredo Cospito. Sono le condotte che, confluite in due distinti fascicoli affidati al pm Stefano Dambruoso, vedono protagonisti una ventina di anarchici, a cui nei giorni scorsi è stato notificato, per quei fatti, il fine indagine. Atto che di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

Gli accertamenti, portati avanti dalla Digos, riguardano due distinte manifestazioni, avvenute nell’ambito della ‘campagna di fuoco’ in favore del leader della Fai, detenuto in regime di 41bis. Proprio per Cospito, che all’epoca dei fatti era in sciopero della fame, un centinaio di anarchici, sostenuti anche da membri di collettivi cittadini, era sceso in piazza il 21 dicembre del 2022. Quel corteo, partito da piazza Verdi, aveva lasciato tracce evidenti in via Irnerio, dove gli anarchici avevano ritenuto di dover ‘sanzionare’ una sede di Banca Intesa e un negozio della Tim. Per quei fatti, i poliziotti della Digos hanno individuato otto persone, ritenute a vario titolo responsabili di corteo non autorizzato, imbrattamento, danneggiamento, resistenza, accensioni pericolose e porto di oggetti atti a offendere.

Poche settimane dopo, il 19 gennaio del 2023, una manifestazione ancora più numerosa, malgrado quel giorno nevicasse pure, era partita da via Lame, toccando poi via Marconi e via Riva Reno. Sulla loro strada, gli anarchici avevano lasciato una 500 Enjoy vandalizzata (fatto però non contestato ad alcuno degli indagati), oltre a ingenti danni a due istituti di credito, la Cassa di Risparmio di Ravenna e la Banca Popolare di Sondrio, poi ancora scritte a imbrattare le strade percorse dal corteo e infine l’esplosione di fuochi d’artificio, petardi e fumogeni sotto alle finestre del carcere minorile del Pratello. Il fine indagine su questi fatti ha raggiunto 16 attivisti (alcuni dei quali indagati anche nell’altro filone d’inchiesta), la maggior parte gravitanti tra Bologna e Forlì. Rispondono di manifestazione non autorizzata, danneggiamento, imbrattamento, accensioni pericolose, porto di oggetti atti ad offendere, violenza privata, diffamazione, contraffazione e diffusione di notizie false. Questi ultimi due reati riguardano alcune iniziative ‘propedeutiche’ al corteo: ossia la realizzazione e l’affissione, nei pressi di alcune edicole in via Indipendenza e zona universitaria, di false locandine del Carlino, con riprodotto il logo della testata e riferimenti diffamatori al Governo e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.