Cortei, mostre, concerti. È il 25 aprile della Bassa

Un programma ricco di appuntamenti, nella Bassa, per celebrare la Festa della Liberazione e rendere omaggio alla memoria, alla Resistenza e ai valori fondanti della Repubblica. A Granarolo, venerdì a partire dalle 9, al centro sociale Il Roseto e Borgo Servizi, con l’inaugurazione della mostra ’80 papaveri rossi’. A seguire corteo verso il Sacrario dei Caduti con deposizione della corona e benedizione, proseguimento del corteo fino al Parco della Resistenza, deposizione della corona al monumento dei Partigiani, consegna tessere Anpi 2025 ad honorem e premiazione delle borse di studio 25 Aprile, con studenti e docenti dell’istituto comprensivo di Granarolo. Anche a San Pietro tante iniziative. Il corteo partirà dal municipio alle 10.15 e alle 10.30 celebrazione in piazza Martiri della Liberazione con il concerto del coro ’INGIRONONDASOLI’. Alle 14 ciclata della Resistenza da piazza Martiri della Liberazione organizzata dal Comune in collaborazione con Anpi San Pietro in Casale–Galliera con arrivo alle 15.30 al Casone del Partigiano. Qui crescentine a cura dei centri sociali ricreativi culturali di Bentivoglio, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e del circolo Arci San Marino di Bentivoglio.

A San Giorgio di Piano alle 10 in Municipio celebrazioni ufficiali con interventi istituzionali e corteo fino al Cimitero con i cori San Giorgio e Stella. A Minerbio, invece, celebrazione della santa messa al parco 2 agosto 1980, alla quale seguirà la posa della corona al monumento dei Caduti in piazza Cesare Battisti. La cerimonia sarà accompagnata dal corpo bandistico della società musicale minerbiese.

A Bentivoglio si parte alle 9.30 con ritrovo in piazza dei Martiri per la deposizione corone ai cippi e nei cimiteri e i simboli della memoria: prima all’ospedale, poi al cimitero, al parco di Santa Marina in Duno, al giardino donne della Resistenza a Castagnolino. Alle 16 si terrà la fermata del Tour del Festival del Paesaggio al parco Lipparini di Santa Maria in Duno: la storia di Bentivoglio con narrazioni storiche a opera degli attori dell’associazione ’Oltre le Quinte’.

Dulcis in fundo, anche Baricella: in programma la deposizione di varie corone commemorative: alle 9 in via Guidetti, a Passo Segni, alle 9.30 in piazza Guidotti, a Boschi, alle 10.15 al cimitero di San Gabriele e alle 11 a Baricella con ritrovo in piazza Pertini con le istituzioni per il corteo fino al monumento ai Caduti, sito nel parco della Resistenza.

Zoe Pederzini