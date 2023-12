Corteo-bis dei collettivi. Appese le foto dei feriti

Un corteo, rumoroso ma pacifico, ha attraversato nel tardo pomeriggio di ieri le principali vie del centro storico. Dopo i violenti scontri di mercoledì scorso tra manifestanti e forze dell’ordine, prima in via di Corticella poi in via Irnerio, i collettivi Plat e Cua hanno indetto una nuova mobilitazione. I manifestanti, tra i quali erano presenti anche famiglie con bambini, sono partiti da piazza Roosvelt, sotto la sede della Prefettura, per poi continuare a marciare nelle vie Rizzoli e Indipendenza, sempre scortati a vista dalle forze dell’ordine. Ed è proprio sul muro di Palazzo Caprara che gli attivisti hanno appeso dei volantini con delle foto ritraenti le persone rimaste ferite negli scontri di mercoledì scorso con la polizia.

Sulla sua pagina Facebook, il Cua ha rivendicato l’azione: "Settantatré giorni di prognosi – si legge in un post – è il dato emerso dai pronto soccorso stanotte (mercoledì, ndr) quando diversi lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, hanno dovuto richiedere l’ausilio dei soccorsi. Lo grideremo ancora più forte: mai più!".

Durante la manifestazione, nella quale è stato rivendicato anche il diritto all’abitare al grido di ‘mai più senza casa’, oltre alle bandiere dei collettivi, sono apparse anche quelle palestinesi.

c. c.