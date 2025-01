Corteo Champions League a Bologna, i tifosi della Borussia sfilano in Saragozza tra cori e poliziotti

Bologna 21 gennaio 2025 – E’ partito attorno alle 18, come già ampiamente annunciato, il corteo dei tifosi ospiti del Borussia Dortmund, in città per la partita di Champions contro il Bologna di questa sera.

I tremila tifosi gialloneri hanno lasciato in modo ordinato Villa Cassarini, dove era stata allestita per loro la fan-zone e hanno sfilato per via Saragozza scortati da tantissimi operatori della polizia che hanno garantito la sicurezza per tutto il tragitto fino allo Stadio Dall’Ara.

Champions League, il corteo dei tifosi Borussia Dortmund in via Saragozza verso lo stadio (FotoSchicchi)

Cori (anche con insulti indirizzati al Bologna), con tanto di tamburi ,striscioni e bandiere a sventolare. Mezz’ora di cori fino all’entrata al Dall’ara avvenuta circa alle 18,30.

Champions League, il corteo degli ospiti del Borussia in via Saragozza prima dell'entrata al Dall'Ara

La fan zone a Villa Cassarini

I tifosi ospiti sono stati accolti oggi pomeriggio nella fan zone a Villa Cassarini, dove hanno potuto intrattenersi in attesa dell’orario di entrata allo stadio. Cinquecento gli operatori di forze dell’ordine e polizia locale schierati in servizio d’ordine, per evitare il rischio di disordini o tafferugli tra tifoserie.

Come è cambiata la viabilità

Via Saragozza, dalla porta verso il Meloncello, e un tratto di via Andrea Costa (dalla rotonda Bernardini a via della Barca) sono state interessate da disagi alla circolazione, anche con chiusure temporanee del traffico, a partire dal primo pomeriggio. Il Comune di Bologna aveva per questo consigliato quindi di evitare, per quanto possibile, di attraversare in auto la zona.

Su via Porrettana già da ieri vigeva il divieto di sosta su tutta la sede stradale (fino a cessate esigenze), mentre in via dello Sport e via Menabue è scattato dalle 9 di questa mattina.

Per motivi di ordine pubblico, oggi su via Saragozza, via Porrettana e su un tratto di via Andrea Costa è stato vietato il transito dei bus di linea dalle 17 fino a mezzanotte e mezza. In questa fascia oraria, i bus delle linee Tper 14, 20, 21, 38, 39, 58, 89, 94, 671, 676, 706, 686, 826, 856 e navetta D effettueranno deviazioni.