Il corteo dei collettivi per la Palestina, disagi in zona stazione: ingorghi e vie bloccate

Bologna, 18 settembre 2025 – Il grido della resistenza palestinese rimbomba tra le vie della Bolognina, invasa da un fiume di persone di ogni età che grida e urla per una “Palestina libera”. Ci sono tantissimi residenti al fianco degli attivisti e degli universitari di Bolognina Antifascista, Fornelli Ribelli, Plat e Cua. Stesi in piazza dell’Unità, diversi copertoni, “simbolo della resistenza e della lotta palestinese”, che ruotano per via Franco Bolognese fino a imboccare via Niccolò dall’Arca. Bloccata via Zampieri e via Matteotti.

“Gaza brucia e non c’è altro posto in cui stare in questo momento – gridano al megafono –. Israele è la prima dittatura dell’Occidente”. Le voci di chi protesta si infrangono contro il Memoriale della Shoah, al suono di “diamo una risposta chiara e forte. È tempo dell’azione e di bloccare tutto. Bruciamo tutto e blocchiamo tutto. Questa è la rabbia che arriva da Gaza”. Per terra, in mezzo alla carreggiata, alla fine del ponte Matteotti lato stazione, sono rimasti i copertoni delle gomme, poi rimossi. E intanto le macchine in coda su viale Pietramellara creano ingorgo e, nel traffico, iniziano a suonare il clacson.

Dopo aver attraversato “il quartiere che vive gli sfratti, ci prendiamo il centro”, il serpentone, monitorato da agenti della Digos e del Reparto Mobile della Questura, scorre lungo via Indipendenza, fiancheggiando il cantiere del tram. Una transenna viene buttata per terra e l’urlo è chiaro: “Siamo di fianco al cantiere di una città che si sta trasformando e che ci strappa le case”. Non mancano critiche all’amministrazione, affrontando il tema anche “degli asili nido pieni”.

Per concludere la manifestazione, “alziamo la voce in centro città – continuano gli attivisti –. Ora prendiamoci un simbolo: assaltiamo Bologna”. E nel dirlo, la folla si riversa sulle gradinate della Montagnola, guardando piazza VIII Agosto.

“I popoli in rivolta lo sanno da che parte stare – continuano gli attivisti –. Free Palestine”. Per le strade la folla prosegue incitando al sostegno: “Diciamo che siamo pronti a prenderci tutto, come loro si stanno prendendo tutto. Se bloccano la Flotilla, noi occupiamo le nostre città. Non finisce oggi”. Le mobilitazioni proseguono in questi giorni in vista dello sciopero generale indetto per lunedì. ‘Gaza brucia. Blocchiamo tutto’, recita lo striscione circondato dalle bandiere della Palestina.

Gli attivisti si sono ‘presi’ il monumento ai caduti dell’8 agosto, issando uno striscione e accendendo fumogeni. Intanto, gli attivisti di Cambiare Rotta al presidio permanente in Rettorato ‘giocano’ a freccette “mirando al sionismo”, dove “non si manca l’obiettivo”: sopra il bersaglio ci sono i volti della ministra dell’Università Anna Maria Bernini, il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz e il primo ministro Benjamin Netanyahu.