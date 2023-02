Corteo dei collettivi Traffico in tilt nel centro

Un nuovo corteo, una nuova protesta. Ma con gli stessi attori. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, ieri gli attivisti del Cua sono tornati a protestare. Il ritrovo alle 18 in piazza Verdi dove i collettivi, supportati da ’Extinction rebellion’, ’Cybilla’, ’Non una di meno’, ’Scuole in lotta’ e ’Collettivo Gkn’ (in tutto si contavano circa 500 persone) hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle misure cautelari (due divieti di dimora e dieci obblighi di firma due volte alla settimana), eseguite martedì mattina dalla Digos a carico di alcuni attivisti.

Il corteo ha sfilato lungo le strade del centro: via Petroni, via Rizzoli, passando per via Indipendenza e via Irnerio. Proprio qui, non sono mancati i disagi al traffico con le auto costrette a fare marcia indietro per lasciare passare i manifestanti. Poi la zona universitaria, giù dritti per via Zamboni e la chiusura in piazza Verdi poco prima delle 21.

"Vogliamo che le nostre compagne e compagni tornino a casa, vogliamo riappropriarci dei nostri spazi. Libertà per le studentesse e gli studenti degli spazi sociali", questo il messaggio lanciato all’inizio del presidio. Il riferimento è chiaro: gli attivisti contestano la decisione della Digos di apporre i sigilli del sequestro alle ‘sedi’ del Cua. In ordine, la stanzetta al piano terra della facoltà di Lettere al 38 di via Zamboni e lo spazio occupato di via San Giacomo, ribattezzato Split dopo l’occupazione.

I collettivi hanno poi espresso solidarietà nei confronti dei due giovani ritenuti ‘leader’ del Cua, Federico Antibo e Isabella Gigliotti, definendo i provvedimenti messi in atto "repressivi e sintomo di un governo che vuole silenziare le voci contrarie". I due, per cui è stato disposto il divieto di dimora, hanno preso la parola collegandosi telefonicamente: l’invito alla folla è stato quello di continuare a lottare per gli ideali comuni.

Il corteo è stato presidiato, nonostante sia rimasto pacifico per tutta la sua durata, senza danneggiamenti o imbrattamenti (come nel caso della manifestazione in via del Pratello dei giorni scorsi dove su un muro di via San Rocco sono apparse scritte a sostegno di Antonio Cospito e contro il regime di 41 bis), dagli uomini della Digos e due blindati oltre ad alcuni agenti in tenuta antisommossa pronti a intervenire.

Chiara Caravelli