Corteo e ricorso per salvare il parco

Un eventuale ricorso al Tar teso a bloccare i lavori (già appaltati) e, nel frattempo, un corteo: tutto pur di salvare il parco Don Bosco e impedire che il Comune costruisca la nuova media Besta. Un progetto che, denuncia il comitato Besta, è faraonico e mangia del verde. Dopo la petizione con migliaia di firme e le proteste, il Comitato Besta accelera. Intanto domani marcerà in corteo con partenza, alle 10.30, da piazza Spadolini. Da lì i cittadini sfileranno lungo via dell’Artigiano, piazza Mickiewicz, viale della Repubblica per terminare nel parco. "Abbiamo provato in ogni modo a farci ascoltare – spiegano riferendosi al Comune -, non lo hanno fatto e tirano dritto".

f.g.s.