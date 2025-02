Collettivi in corteo a Bologna contro la Fiaccolata del Ricordo: in fiamme il simbolo Msi

Bologna, 9 febbraio 2025 – La fiamma tricolore, simbolo del Msi, data alle fiamme, slogan e cori per Tito e contro il Governo e anche contro il Pd, "perché questa giornata è stata istituita dalla destra, con la complicità del centro sinistra", scandisce la ragazza al microfono. La giornata contestata è ‘Il giorno del Ricordo’, istituito per non dimenticare le vittime delle Foibe, italiani, esuli istriani e dalmati, uccisi dai partigiani titini, i cui cadaveri furono gettati in inghiottitoi carsici chiamati, appunto, Foibe. Il corteo, invece, è quello dei collettivi Cambiare Rotta e Osa, una sessantina di partecipanti in tutto, in marcia per contrastare la ‘Fiaccolata del Ricordo’ organizzata, come ogni anno, da Azione Universitaria in via D’Azeglio.

Il corteo, aperto dallo striscione "contro revisionismo storico e sdoganamento dei fascisti – partigiani sempre", è partito intorno alle 18 da piazza Verdi e, dopo aver attraversato via Petroni, piazza Aldrovandi, Strada Maggiore e via Rizzoli, è approdato in piazza Maggiore, sotto le finestre di palazzo D’Accursio. In attesa di ripartire per contestare la fiaccolata, a cui aveva annunciato la sua partecipazione anche l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna. "Il maresciallo Tito ce l’ha insegnato, uccidere un fascista non è reato", hanno scandito i contestatori, monitorati dal servizio d’ordine della polizia. E hanno anche esploso fuochi d’artificio in piazza Maggiore, per "festeggiare la vittoria dei partigiani jugoslavi contro questa m...". Ossia il ricordo della morte terribile degli esuli di Istria, Fiume e Dalmazia.