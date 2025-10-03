Marche, toto-giunta

Marche, toto-giunta
Bologna
CronacaCorteo Flotilla a Bologna, automobilisti infuriati: “Code infinite e disagi. Non è giusto protestare penalizzando gli altri”
3 ott 2025
GIOVANNI DI CAPRIO E GILBERTO DONDI
Cronaca
Corteo Flotilla a Bologna, automobilisti infuriati: "Code infinite e disagi. Non è giusto protestare penalizzando gli altri"

Incolonnata in autostrada anche una donna incinta all’ottavo mese. Negli ospedali di Budrio e Bentivoglio i pasti sono arrivati in ritardo

Corteo Flotilla a Bologna, automobilisti infuriati: “Code infinite e disagi. Non è giusto protestare penalizzando gli altri”
Bologna, 4 ottobre 2025 – Code chilometriche in autostrada, traffico completamente paralizzato nelle strade della città e della provincia su cui si sono riversate in massa le auto uscite o mai entrate in A14 e A13, migliaia di persone bloccate per ore in attesa che la situazione si sbloccasse. Fra loro, anche una donna all’ottavo mese di gravidanza che viaggiava con il marito e i due figli piccoli. Insomma, un autentico delirio. Il blocco di tangenziale e autostrada, messo in atto ieri dai manifestanti e durato cinque lunghissime ore, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno provocato conseguenze mai viste prima, sia nel quadrante cittadino che in quello esterno al tracciato autostradale. Uno scenario apocalittico che ha cominciato a risolversi solo in serata, verso le 18,30-19, quando finalmente autostrada e tangenziale sono state riaperte.

Il blocco della tangenzialee dell'autostrada ha mandato completamente in tilt il traffico sia in cittàche nelle strade della provincia
Il blocco della tangenzialee dell’autostrada ha mandato completamente in tilt il traffico sia in cittàche nelle strade della provincia

Nel frattempo, si è visto di tutto: sui viali le moto e gli scooter, per non restare intrappolate nel traffico impazzito, hanno invaso la tangenziale delle biciclette, con tutti i pericoli che ben si possono immaginare e scatenando la rabbia di ciclisti e automobilisti. A causa dello sciopero, Ryanair ha dirottato su Forlì 26 voli previsti in atterraggio a Bologna, scatenando la rabbia della Cgil: “Possono stare sicuri che nulla resterà impunito”, ha tuonato il segretario cittadino Michele Bulgarelli.

l serpentone dei manifestanti passa accanto alle auto incolonnate in via Gobetti
l serpentone dei manifestanti passa accanto alle auto incolonnate in via Gobetti

Negli ospedali di Budrio e Bentivoglio i pasti per la cena sono arrivati in ritardo di un’ora perché i furgoni partiti dal Maggiore sono rimasti imbottigliati. Grazie all’impegno del personale, almeno ai pazienti che dovevano mangiare obbligatoriamente all’orario stabilito, come i diabetici, è stato somministrato un pasto di fortuna. C’è chi, come Massimo Codeluppi, è stato costretto a dormire sul camion in un’area di servizio invece che tornare a casa: “Non capisco cosa c’entrino la pace e la Palestina con il blocco dell’autostrada”, dice.

Paolo Perelli è il responsabile della logistica in un’azienda di Stiatico, una frazione di San Giorgio di Piano: “Devo tornare a casa a Imola – racconta, bloccato nel traffico –. Di solito ci metto 40 minuti, oggi (ieri per chi legge; ndr) sono partito alle 17 e il navigatore dice che arriverà non prima delle 19, se va bene. Non potendo entrare in autostrada, ho dovuto attraversare le strade di Funo, Castel Maggiore, Granarolo e adesso sto provando a entrare in tangenziale a San Lazzaro. Un’odissea. In azienda dovevano arrivare due camion per portarci del materiale, ma sono dovuti tornare indietro. Dal punto di vista lavorativo, ci sono state ripercussioni per noi e immagino per tante altre aziende. Poi penso alle ripercussioni sull’ambiente, con tante auto incolonnate”.

Francesca è decisamente arrabbiata, a bordo della sua auto in via Stalingrado, mentre alla sua sinistra sfilano i manifestanti diretti in questura: “Meglio non commentare – dice –. Hanno bloccato Bologna”.

Anche se il traffico è in tilt, molti automobilisti in coda sventolano bandiere e suonano il clacson in direzione dei manifestanti. Tra questi c’è Sara, volto temprato dalle manifestazioni e dagli scontri: “Nemmeno dopo i mondiali ho visto questo caos”.

Mirko e Martina invece sono arrabbiati perché incolonnati da quasi due ore: “Loro festeggiano, lasciano il vetro in mezzo alla strada e urlano. Noi però siamo bloccati da quando siamo usciti da lavoro. Era davvero questo il loro obiettivo?”

Nicola è in via Marco Polo, a bordo del suo camion: “Hanno paralizzato Bologna. Si sono avvicinati a me poco fa e mi hanno chiesto di spegnere il motore. Già la situazione non è rosea per via dei cantieri del tram, ora con questa manifestazione è ancora peggio”. Gaia paragona questa sfilata al “25 aprile al Pratello. Solo che quel giorno non vedo tutto questo casino a livello di mobilità”.

