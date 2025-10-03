Corteo Flotilla a Bologna, automobilisti infuriati: “Code infinite e disagi. Non è giusto protestare penalizzando gli altri”

Bologna, 4 ottobre 2025 – Code chilometriche in autostrada, traffico completamente paralizzato nelle strade della città e della provincia su cui si sono riversate in massa le auto uscite o mai entrate in A14 e A13, migliaia di persone bloccate per ore in attesa che la situazione si sbloccasse. Fra loro, anche una donna all’ottavo mese di gravidanza che viaggiava con il marito e i due figli piccoli. Insomma, un autentico delirio. Il blocco di tangenziale e autostrada, messo in atto ieri dai manifestanti e durato cinque lunghissime ore, ha innescato una serie di reazioni a catena che hanno provocato conseguenze mai viste prima, sia nel quadrante cittadino che in quello esterno al tracciato autostradale. Uno scenario apocalittico che ha cominciato a risolversi solo in serata, verso le 18,30-19, quando finalmente autostrada e tangenziale sono state riaperte.

Il blocco della tangenzialee dell’autostrada ha mandato completamente in tilt il traffico sia in cittàche nelle strade della provincia

Nel frattempo, si è visto di tutto: sui viali le moto e gli scooter, per non restare intrappolate nel traffico impazzito, hanno invaso la tangenziale delle biciclette, con tutti i pericoli che ben si possono immaginare e scatenando la rabbia di ciclisti e automobilisti. A causa dello sciopero, Ryanair ha dirottato su Forlì 26 voli previsti in atterraggio a Bologna, scatenando la rabbia della Cgil: “Possono stare sicuri che nulla resterà impunito”, ha tuonato il segretario cittadino Michele Bulgarelli.

l serpentone dei manifestanti passa accanto alle auto incolonnate in via Gobetti

Negli ospedali di Budrio e Bentivoglio i pasti per la cena sono arrivati in ritardo di un’ora perché i furgoni partiti dal Maggiore sono rimasti imbottigliati. Grazie all’impegno del personale, almeno ai pazienti che dovevano mangiare obbligatoriamente all’orario stabilito, come i diabetici, è stato somministrato un pasto di fortuna. C’è chi, come Massimo Codeluppi, è stato costretto a dormire sul camion in un’area di servizio invece che tornare a casa: “Non capisco cosa c’entrino la pace e la Palestina con il blocco dell’autostrada”, dice.

Paolo Perelli è il responsabile della logistica in un’azienda di Stiatico, una frazione di San Giorgio di Piano: “Devo tornare a casa a Imola – racconta, bloccato nel traffico –. Di solito ci metto 40 minuti, oggi (ieri per chi legge; ndr) sono partito alle 17 e il navigatore dice che arriverà non prima delle 19, se va bene. Non potendo entrare in autostrada, ho dovuto attraversare le strade di Funo, Castel Maggiore, Granarolo e adesso sto provando a entrare in tangenziale a San Lazzaro. Un’odissea. In azienda dovevano arrivare due camion per portarci del materiale, ma sono dovuti tornare indietro. Dal punto di vista lavorativo, ci sono state ripercussioni per noi e immagino per tante altre aziende. Poi penso alle ripercussioni sull’ambiente, con tante auto incolonnate”.

Francesca è decisamente arrabbiata, a bordo della sua auto in via Stalingrado, mentre alla sua sinistra sfilano i manifestanti diretti in questura: “Meglio non commentare – dice –. Hanno bloccato Bologna”.

Anche se il traffico è in tilt, molti automobilisti in coda sventolano bandiere e suonano il clacson in direzione dei manifestanti. Tra questi c’è Sara, volto temprato dalle manifestazioni e dagli scontri: “Nemmeno dopo i mondiali ho visto questo caos”.

Mirko e Martina invece sono arrabbiati perché incolonnati da quasi due ore: “Loro festeggiano, lasciano il vetro in mezzo alla strada e urlano. Noi però siamo bloccati da quando siamo usciti da lavoro. Era davvero questo il loro obiettivo?”

Nicola è in via Marco Polo, a bordo del suo camion: “Hanno paralizzato Bologna. Si sono avvicinati a me poco fa e mi hanno chiesto di spegnere il motore. Già la situazione non è rosea per via dei cantieri del tram, ora con questa manifestazione è ancora peggio”. Gaia paragona questa sfilata al “25 aprile al Pratello. Solo che quel giorno non vedo tutto questo casino a livello di mobilità”.