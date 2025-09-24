Corteo per la Flotilla a Bologna, migliaia in piazza e Giurisprudenza occupata: “Siamo antisionisti”

Bologna, 24 settembre 2025 – Prima piazza del Nettuno strapiena, poi il corteo. Un’altra giornata di proteste a Bologna, dopo che alcuni centri sociali oggi hanno chiesto l’esclusione dal Giro dell’Emilia della squadra israeliana Israel Premier Tech. Dunque questa sera nuova tappa della mobilitazione per Gaza e la Palestina, dopo lo sciopero generale e la grossa manifestazione di due giorni fa (per cui oggi sono anche state decise 3 convalide d’arresto). Alcune migliaia di persone si sono ritrovate stasera sotto al Nettuno per esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla dopo l'attacco della scorsa notte.

Decine e decine di bandiere della Palestina, interventi al microfono e cori, poi anche scritte laser proiettate (come qualche settimana fa sulla basilica di San Petronio) sulle facciate della Salaborsa e del Comune: "Palestina libera", "Fight zionism", "Sciopero sociale", "Liberx tuttx" (per i manifestanti arrestati lunedì).

Il presidio di solidarietà e denuncia dopo l’attacco alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza, in piazza Nettuno (Schicchi)

Facoltà di Giurisprudenza occupata

Inoltre, sempre a seguito dell'attacco notturno alla Flotilla, gli studenti di Giurisprudenza dell'Università di Bologna legati al collettivo 'Cambiare Rotta’ hanno occupato Palazzo Malvezzi, sede della facoltà. “Siccome la Flotilla viene attaccata, siccome le complicità tra la nostra università e il sionismo non finiscono, ci siamo mobilitati”, osserva in una nota il collettivo che rilancia l'appello ‘Blocchiamo tutte le scuole e università’.

L'occupazione della facoltà di Giurisprudenza, la protesta degli studenti legati al collettivo 'Cambiare Rotta’ (foto del collettivo)

"Non abbiamo intenzione di fermarci – affermano – saremo in mobilitazione durante la discussione al Consiglio di Dipartimento”. Gli occupanti chiedono che Giurisprudenza rescinda “ogni accordo con il sionismo e le aziende che partecipano al genocidio” a Gaza. L'iniziativa si colloca nel contesto dello ‘sciopero del 22’ e lancia una sfida “a tutte le scuole e università di Bologna e del Paese”. La protesta proseguirà durante la votazione della mozione che gli studenti porteranno al Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza.