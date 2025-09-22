Yoox, persone dietro i numeri

Andrea Bonzi
Yoox, persone dietro i numeri
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manifestazione GazaMareggiata sui lidiIncidente RavennaPrevisioni meteoCrisi d'aziendaClassifica ricchi
Acquista il giornale
CronacaCorteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce
22 set 2025
NICOLETTA TEMPERA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce

Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce

Lacrimogeni e idranti, poi cariche della polizia per far indietreggiare gli attivisti in via Stalingrado. Nei guai un minorenne. Le accuse: resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e blocco stradale

Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce
Per approfondire:

Bologna, 23 settembre 2025 – Hanno usato di tutto per attaccare la polizia. Cartelli stradali, bottiglie e pietre. Persino una bicicletta. Hanno incendiato pneumatici, lanciato fumogeni e uova. E hanno ‘saccheggiato’ un cantiere, per recuperare mazze, bastoni e sassi. Quella che doveva essere una marcia per la pace a Gaza, si è trasformata nella solita, già vista, giornata di violenza bolognese.

Al centro la tensione a distanza tra i manifestanti e le forze dell’ordine schierate in presidio del corteo per Gaza, a sinistra gli scontri durante la manifestazioni e a destra gli idranti
Al centro la tensione a distanza tra i manifestanti e le forze dell’ordine schierate in presidio del corteo per Gaza, a sinistra gli scontri durante la manifestazioni e a destra gli idranti

Una guerriglia di cui hanno fatto le spese, in maniera diretta, cinque agenti, rimasti feriti. Indirettamente, tutta la città e mezza Italia, paralizzata dal blocco autostradale. E anche i Giovani Palestinesi, irritati per la strumentalizzazione violenta di una piazza nata per sostenere la causa di un popolo massacrato e stremato.

Nel caos di una giornata concitata e interminabile, nove manifestanti sono stati fermati dalla Digos. Tra loro, tre ragazze e anche un minorenne. Non sarebbero volti noti della contestazione bolognese: non farebbero parte di collettivi o ambienti antagonisti e anarchici.

Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce

E si sarebbero resi protagonisti dei momenti più concitati della protesta, che si sono svolti tra l’invasione dell’autostrada e il ‘ritiro’ verso via Stalingrado, quando i reparti in assetto antisommossa hanno risposto alla sassaiola prima con lacrimogeni e idrante e poi con delle cariche per allontanare i facinorosi e respingerli verso le strade urbane. I fermati sono stati portati in Questura, per l’identificazione e gli atti.

Corteo per Gaza, manifestanti e forze dell'ordine
Corteo per Gaza, manifestanti e forze dell'ordine

Al termine degli accertamenti, quattro di loro, tra cui il minorenne (che aveva lanciato dei cassonetti contro i poliziotti del Reparto mobile), sono stati arrestati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale: i maggiorenni sono stati portati alla Dozza, in attesa di convalida; il minore ai domiciliari. Altri due contestatori sono stati denunciati per il nuovo reato di blocco stradale e tre per resistenza a pubblico ufficiale.

Il presidio davanti alla Questura per chiedere il rilascio dei manifestanti fermati
Il presidio davanti alla Questura per chiedere il rilascio dei manifestanti fermati

In piazza Galilei, per chiedere il rilascio di tutti i fermati, si era riunito nel pomeriggio un presidio composto da circa 500 persone. Anche sotto la Questura non sono mancate le proteste e i cori contro la polizia, chiusa in cordone con alle spalle l’idrante per respingere eventuali attacchi e tentativi di forzare il blocco. Il presidio si è sciolto solo dopo l’uscita, dagli uffici della Questura, dei denunciati, quando ormai erano passate le 21.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata