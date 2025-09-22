Corteo per Gaza a Bologna: lancio di bici, mazze, tronchi e 5 agenti feriti. Arresti e denunce

Bologna, 23 settembre 2025 – Hanno usato di tutto per attaccare la polizia. Cartelli stradali, bottiglie e pietre. Persino una bicicletta. Hanno incendiato pneumatici, lanciato fumogeni e uova. E hanno ‘saccheggiato’ un cantiere, per recuperare mazze, bastoni e sassi. Quella che doveva essere una marcia per la pace a Gaza, si è trasformata nella solita, già vista, giornata di violenza bolognese.

Al centro la tensione a distanza tra i manifestanti e le forze dell’ordine schierate in presidio del corteo per Gaza, a sinistra gli scontri durante la manifestazioni e a destra gli idranti

Una guerriglia di cui hanno fatto le spese, in maniera diretta, cinque agenti, rimasti feriti. Indirettamente, tutta la città e mezza Italia, paralizzata dal blocco autostradale. E anche i Giovani Palestinesi, irritati per la strumentalizzazione violenta di una piazza nata per sostenere la causa di un popolo massacrato e stremato.

Nel caos di una giornata concitata e interminabile, nove manifestanti sono stati fermati dalla Digos. Tra loro, tre ragazze e anche un minorenne. Non sarebbero volti noti della contestazione bolognese: non farebbero parte di collettivi o ambienti antagonisti e anarchici.

E si sarebbero resi protagonisti dei momenti più concitati della protesta, che si sono svolti tra l’invasione dell’autostrada e il ‘ritiro’ verso via Stalingrado, quando i reparti in assetto antisommossa hanno risposto alla sassaiola prima con lacrimogeni e idrante e poi con delle cariche per allontanare i facinorosi e respingerli verso le strade urbane. I fermati sono stati portati in Questura, per l’identificazione e gli atti.

Corteo per Gaza, manifestanti e forze dell'ordine

Al termine degli accertamenti, quattro di loro, tra cui il minorenne (che aveva lanciato dei cassonetti contro i poliziotti del Reparto mobile), sono stati arrestati per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale: i maggiorenni sono stati portati alla Dozza, in attesa di convalida; il minore ai domiciliari. Altri due contestatori sono stati denunciati per il nuovo reato di blocco stradale e tre per resistenza a pubblico ufficiale.

Il presidio davanti alla Questura per chiedere il rilascio dei manifestanti fermati

In piazza Galilei, per chiedere il rilascio di tutti i fermati, si era riunito nel pomeriggio un presidio composto da circa 500 persone. Anche sotto la Questura non sono mancate le proteste e i cori contro la polizia, chiusa in cordone con alle spalle l’idrante per respingere eventuali attacchi e tentativi di forzare il blocco. Il presidio si è sciolto solo dopo l’uscita, dagli uffici della Questura, dei denunciati, quando ormai erano passate le 21.