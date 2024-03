Besta, in corteo per dire no alla nuova scuola media nel parco Don Bosco

Bologna, 9 marzo 2024 - In circa 200, si sono dati appuntamento in piazza XX Settembre per dire no alla nuova media Besta che il Comune vuole costruire nel parco Don Bosco, a una manciata di metri dalla vecchia media.

Duecento in corteo per dire no alla nuova scuola media Besta

Da lì sono partiti alla volta del parco, non prima di aver percorso ponte di Galliera, via Matteotti, piazza Unità e le vie Mazza, Ferrarese, Franceschini, Creti, Stalingrado, Lavoto, San Donato, Garavaglia e Aldo Moro.

Loro sono il Comitato Besta che da mesi stanno cercando di boicottare, in ogni modo, il cantiere. Un corteo in cui però il Comitato non è solo perché accanto a loro, tra gli altri, ci sono i Verdi, No Passante, Legambiente, Fridays for Future, Extinction Rebellion e Bologna for Climate Justice Tanto è vero che il corteo è un no tutte le opere “inutili e dannose”.