Corteo oggi a Bologna, 450 antagonisti alla manifestazione in centro. Traffico bloccato sui viali

Bologna, 21 settembre 2024 – Sono circa 450 i partecipanti al corteo partito nel pomeriggio dal parco Don Bosco, luogo divenuto simbolo del dissenso, al quale hanno aderito una ventina tra associazioni e sigle antagoniste, oltre alle frange anarchiche locali.

“Chiediamo diritti ci danno polizia, è questa la loro democrazia” è lo slogan scandito dai manifestanti, mentre attraversano, con striscioni e bandiere (molte quelle palestinesi), il ponte di San Donato.

Il corteo, che si sta svolgendo senza tensioni e alle 17.45 attraversava via Irnerio, terminerà in piazza San Francesco e non in piazza Maggiore, come si era appreso in un primo momento.

Il passaggio dei dimostranti ha bloccato temporaneamente il traffico sui viali crendo disagi per gli automobilisti di passaggio.

Le forze dell’ordine seguono la manifestazione con un servizio adeguato a contenere possibili rischi.

Perché è stato organizzato il corteo

La manifestazione di oggi ha come slogan ’Chi ha paura del dissenso?’ e si propone di ribellarsi a una “violenza istituzionale” per “difendere la libertà”, tradotto, contestare l’inasprimento delle normative contro i reati di piazza e le occupazioni abusive disposto nell’ultimo decreto sicurezza.

Notizia in aggiornamento