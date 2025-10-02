Corteo a Bologna oggi per Flotilla, gli universitari in piazza Maggiore dopo la mattinata ‘ad alta tensione’. La diretta

Bologna, 2 ottobre 2025 – "Se chi dovrebbe parlare sceglie il silenzio, lo romperemo noi. Se continuano a ignorare la nostra voce, alzeremo il volume. Le occupazioni in corso oggi sono solo l'inizio. Siamo in movimento, e non ci fermeremo. Siamo l’equipaggio di terra". Questa la nota dell’Unione studenti universitari arrivata dopo la mattinata ad alta tensione sotto le Due Torri con il corteo delle scuole superiori e gli universitari dopo il blocco della Global Sumud Flotilla di mercoledì sera. Alle 17 il presidio annunciato in piazza per il nuovo corteo partito intorno alle 18 prima di quello di domani organizzato dalla Cgil in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre proclamato in difesa della Flotilla per Gaza. Questa mattina gli studenti hanno bloccato a più riprese il traffico sui viali cercando poi di entrare in stazione dove sono stati respinti dalle forze dell’ordine con varie cariche di alleggerimento. Registrati anche lanci di uova e di oggetti.
Il corteo, con le sigle sindacali e Potere al Popolo in testa, anche oggi fa rimbombare la sua voce. Migliaia gli attivisti scesi in strada, tra le molteplici realtà della città, come Giovani Palestinesi, Osa, Cambiare Rotta e Labás, Plat e Cua, a nemmeno un giorno dalla mobilitazione che ieri sera ha bloccato i viali.
Mentre il serpentone sfila in via Ugo Bassi, chiedendo le “dimissioni del governo Meloni”, l'idea è quella di spingersi fino alla stazione, dove stamattina si sono già verificati degli attimi di tensione tra polizia, carabinieri e studenti delle scuole superiori e universitari.
La tensione è alta dopo gli scontri di questa mattina, che hanno visto un migliaio di manifestanti dei collettivi studenteschi provare a forzare il presidio delle forze dell'ordine davanti alla stazione di Bologna. Cambiare rotta, che si è riunita in assemblea nel primo pomeriggio, ha definito l'atteggiamento della polizia 'aggressivo e violento'.
Dopo essersi riunito in piazza Scaravilli, di fronte al Rettorato dove è stato posto un presidio permanente, al grido di "Palestina libera" è partito dalla zona universitaria il corteo studentesco con cui Cambiare Rotta, Cua e altri gruppi universitari raggiungeranno piazza Maggiore a Bologna. Lì è previsto il raduno per la manifestazione delle 18 lanciata dal sindacato Usb, a cui si prevede la partecipazione anche di Potere al Popolo. Riparte la mobilitazione dopo il corteo di questa mattina, che ha visto alzarsi la tensione con scontri davanti alla stazione Centrale di Bologna.
"Quello che sta accadendo in Palestina è un crimine davanti agli occhi del mondo. Se chi dovrebbe parlare sceglie il silenzio, lo romperemo noi. Se continuano a ignorare la nostra voce, alzeremo il volume. Le occupazioni in corso oggi sono solo l'inizio. Siamo in movimento, e non ci fermeremo". Lo ha affermato in una nota arrivata nel pomeriggio l'Unione degli Universitari (Udu)