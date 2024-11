Corteo ‘Non una di meno’ a Bologna: quasi 5mila manifestanti contro la violenza sulle donne

Bologna, 25 novembre 2024 – "La violenza sulle donne avvelena il mondo". Armati di cartelli e striscioni come questo, centinaia poi migliaia di manifestanti hanno riempito piazza VIII Agosto, tra musica e proteste nella giornata internazionale dedicata al contrasto della violenza di genere. Poi, il corteo gira per via Irnerio, via San Vitale, piazza Aldrovandi, piazza Maggiore.

I manifesti degli attivisti a Bologna

"Noi siamo le vostre figlie, madri, sorelle", si legge su un altro cartello. In tantissimi scelgono di esserci, di partecipare, ancora una volta, di farsi sentire numerosi: alzano la voce contro questa piaga mondiale che registra numeri sempre più tragici.

Manifestanti hanno scritto sulla strada in via Irnerio: "Disarmiamo il patriarcato"

Molti ragazzi e ragazze, ma anche tante famiglie, anziani e bambini ("Ho voluto fare io questo cartello, a scuola ci hanno parlato tanto della violenza sulle donne", dice un bimbo mentre mostra orgoglioso il suo cartello: "La violenza sulle donne deve finire") sono scesi in piazza oggi per dire basta.

Il corteo Non una di meno a Bologna contro la violenza sulle donne il 25 novembre

Verso le 19.30, il corteo si muove passando per via Irnerio, accompagnato dal coro: "Siamo il grido altissimo e veloce di tutte quelle donne che più non hanno voce". A un tratto la folla si ferma, al centro di via Irnerio, per terra, dipingono una scritta, a mo' di segnaletica. "Disarmiamo il patriarcato". Tanti i cori e gli slogan per la Palestina e contro il governo israeliano e il governo Meloni. Circa 5mila i partecipanti.