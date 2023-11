Corteo per la pace: da ’fermate le armi’ a ’impediamo una crisi di umanità’

Bologna torna in piazza per la pace in Medio Oriente e, sempre in piazza, riunisce il cardinale Matteo Zuppi (foto), arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, Yassine Lafram, presidente della comunità islamica di Bologna e dell’Ucoii, e Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica bolognese. Il volantino che ufficializza l’evento e li annuncia protagonisti del corteo-fiaccolata da piazza San Francesco a piazza Santo Stefano il prossimo 5 dicembre ha visto ritoccato il ‘sotto-claim’ della manifestazione: da ’Basta fermate le armi! No alla catastrofe umanitaria’ ad ’Agire insieme per conquistare la pace. Impediamo una crisi di umanità’, versione nuova. Rimane intatto lo slogan principale: ’Pace, Salam, Shalom’. In ballo, la sfida di una piazza di tutti, ’Cittadini, cristiani, ebrei, islamici. La voce di ognuno, il coro di tutti. L’audacia di una città affamata di ’Pace, Salam, Shalom’, dicono gli organizzatori. Zuppi, Lafram e De Paz porteranno alla manifestazione una dichiarazione interreligiosa congiunta.

L’evento si colloca in vista della Marcia della pace Perugia-Assisi del 10 dicembre e vedrà in città Raffaela Bolini, della Coalizione della marcia Perugia-Assisi. Immancabile, come in tutte le manifestazioni di pace a Bologna (per l’Ucraina e per il Medio oriente), l’artista Alessandro Bergonzoni. Tanti i promotori: Acli, Anpi, Arci, Auser, Cgil, Cisl, Comunità di Sant’Egidio, Cucine popolari, Emergency, Manifesto in rete, Legambiente, Libera, Nexus, Pax Christi, Percorsi di pace, Portico della Pace, Uil, sigle studentesche. C’è il patrocinio del Comune di Bologna.