Corteo per la Palestina. Decine di scritte. Telecamere al vaglio per gli imbrattamenti

"Palestina libera". "Israele fascista" e "Free Gaza". I muri della zona universitaria e del centro sono diventati la ‘tela’ su cui alcuni dei tremila manifestanti che martedì sera hanno sfilato fino a piazza Maggiore hanno sfogato la propria rabbia contro la guerra che infiamma il Medio Oriente. I muri dell’università in via Zamboni e piazza Verdi (già utilizzati da Cua per annunciare la manifestazione); ma anche la scalinata del Pincio, i palazzi in via Irnerio, tutto il percorso è stato tappezzato da slogan. E adesso la Digos, che ha monitorato il corteo, sta osservando i video ripresi dagli impianti di queste strade, per individuare eventuali autori degli imbrattamenti.

La manifestazione, che ha raccolto nel giro di 24 ore tante anime unite dallo stesso obiettivo, alzare l’attenzione sul massacro dei civili palestinesi, è stata, per il resto, rumorosa e pacifica. Tante bandiere, palestinesi e anche libanesi, che hanno sventolato fino in piazza Maggiore, dove si è conclusa la marcia: qui nessuna scritta è apparsa, ma un paio di ragazzi sono saliti sulla fontana del Nettuno con fumogeni in mano, senza provocare danni. Una serata che è stata l’anticipo di quello che sarà questo autunno caldo contraddistinto da notizie, sempre più drammatiche, che arrivano dai territori di guerra. Ieri pomeriggio, i Giovani palestinesi, si sono ritrovati ancora in piazza Scaravilli, per un’assemblea per organizzare i prossimi momenti di contestazione, che non risparmia neppure l’Ateneo, a cui gli studenti chiedono ormai da un anno di interrompere tutti i rapporti con Israele.

