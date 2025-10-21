Corteo pro Pal a Bologna, gli organizzatori: “Blocchiamo tutto”

Bologna, 21 ottobre 2025 – “Fermare Israele e gli Usa per la pace in Palestina”. E’ con queste parole che i Giovani Palestinesi di Bologna hanno organizzato la manifestazione che è pronta a prendere il via alle 18 in piazza Maggiore.

“Domenica Israele ha bombardato la fascia di Gaza da nord a sud – spiegano gli organizzatori del corteo – causando il martirio di almeno 33 palestinesi e violando ancora una volta il cessate il fuoco. Si registrano almeno 80 violazioni dall’inizio della tregua con quasi 90 morti”.

Gli organizzatori della manifestazione, al grido ‘Blocchiamo tutto’, hanno quindi deciso di mantenere alta l’attenzione sulla questione mediorientale, come conferma la protesta di questa sera.

"Lanciamo un appello alla mobilitazione generale e diffusa – proseguono gli organizzatori –. Nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro e nelle piazze, in tutte le città, da nord a sud. Fino a quando il popolo palestinese non otterrà una pace giusta e la liberazione dal fiume al mare”.

Nell’ultimo corteo choc (vietato dal Viminale) organizzato dai Giovani Palestinesi, sempre in piazza Maggiore, per inneggiare al massacro del 7 ottobre, gli animi si erano fin da subito esacerbati e la polizia era stata costretta alle cariche con idranti in via Rizzoli.