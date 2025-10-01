Corteo pro Pal per la Flotilla bloccata, e Piazza Maggiore diventa ’Piazza Gaza’

Bologna, 2 ottobre 2025 – “Blocchiamo tutto”, gridano da una parte dei viali; “Palestina libera”, tuonano dall’altra carreggiata. Bologna - o, almeno, la parte che protesta per il massacro a Gaza – si è presa i viali, fermando la circolazione per più di un’ora, dopo il blitz e i primi fermi alle imbarcazioni della Flotilla. La reazione è stata immediata: migliaia sono scesi in quella che è stata ribattezzata “piazza Gaza, ex piazza Maggiore”, promettendo l’occupazione dei viali bolognesi. Ancora una volta, studenti, collettivi e attivisti si sono riversandosi in massa per le strade, una marea umana che lotta per “la resistenza e i partigiani palestinesi” dalle piazze bolognesi.

Manifestazione a Bologna per la Flotilla: a sinistra barricate di pneumatici in via Zamboni al centro un momento del corteo per le vie del centro e a destra viali bloccati dagli attivisti

“Noi sappiamo da che parte stare. Non lasceremo dormire sogni tranquilli a Meloni e Valditara”, gridano studenti e lavoratori dal serpentone che dal cuore del centro storico si sposta in via Ugo Bassi fino a piazza Roosevelt, sotto le finestre della Prefettura. Qui uno striscione di protesta recita “dimissioni subito. È sciopero”.

Scandendo slogan contro il governo Meloni, i manifestanti transitano in piazza Malpighi, chiamando la cittadinanza a partecipare allo sciopero indetto dalle sigle sindacali per la giornata di domani: “I lavoratori italiani prendono in mano la resistenza. Blocchiamo tutto. Il 3 ottobre sarà sciopero generale”.

Manifestazione a Bologna degli attivisti pro Pal

Al fianco degli attivisti, gli studenti universitari che, con fumogeni e bandiere, sono partiti dal presidio permanente di via Zamboni, barricata con una serie di pneumatici, uno sull’altro, attraversando la zona universitaria fino a ricongiungersi con il resto della marea umana, capitanata dalle sigle sindacali di base e da Potere al Popolo: “Dalle scuole agli atenei blocchiamo tutto – urlano i collettivi universitari –. Siamo pronti a chiudere le aule: bloccare tutto è una necessità e responsabilità”. Intanto, la manifestazione, monitorata dagli agenti della Digos e dal reparto Mobile, si spinge fino a invadere viale Aldini, bloccando i veicoli in transito. In prima fila Giovani Palestinesi: “L’unica soluzione è resistenza fino alla vittoria. Fino alla fine”. Tengono alti i vessilli della Palestina e gridano: “Se non cambierà, Intifada pure qua”. Pensiero fisso sulla Global Sumud Flotilla e sul popolo palestinese, che “sono la stessa cosa. Il governo sta sostenendo il genocidio. Tutta Italia deve stare con i portuali”, bloccando “tutto”.

Dopo aver percorso via Castiglione, dove è stato dato alle fiamme un cassonetto, la mobilitazione torna in via Rizzoli, all’ombra delle Due Torri, invocando allo sciopero generale: “Torniamo in piazza Gaza all’accampamento permanente costruito il 22 settembre. Gaza libera”.

Il Crescentone è gremito di persone, che si danno appuntamento questa mattina, in “piazza Gaza”, alle 9 per una manifestazione “contro la guerra fino alla fine”. E alle 18 è in programma un secondo corteo. “Stiamo camminando insieme per fermare Israele - chiudono dall’Usb –. Ciò che accaduto alla Flotilla ci lascia la consapevolezza che non possiamo più fermarci. Pronti a essere solidali senza se e senza ma”. E intanto, le gradinate di San Petronio si rivestono dei colori della Palestina. Al momento in cui chiudiamo il giornale, poi, una parte dei collettivi ha deciso di dirigersi verso la stazione.