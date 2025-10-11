Corteo pro-Pal. In piazza gli attivisti della Flotilla: "Qui per la pace"

Bologna scende in piazza per la Palestina per la prima volta dopo la firma dell’accordo di pace siglato tra il governo israeliano e Hamas e dopo il cessate il fuoco. A guidare la mobilitazione, che oggi riempirà le vie del centro storico con una manifestazione che partirà da piazza dei Martiri, saranno i tre bolognesi che hanno preso parte alla missione umanitaria Global Sumud Flotilla: Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, e le attiviste Sara Masi e Irene Soldati, tutti e tre intercettati e arrestati dalle autorità israeliane nel mare di Gaza la scorsa settimana e rientrati in Italia qualche giorno fa. Con loro, Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla.

L’appuntamento è fissato alle 15 e riempirà il centro storico, con partenza da piazza dei Martiri. Da qui, il corteo percorrerà via Marconi per poi svoltare in via Ugo Bassi e proseguire lungo via Rizzoli. Previsto l’allestimento di un palco.

Le motivazioni? ‘Una pace giusta per la Palestina’ e ‘Mai più genocidio’. Al fianco dei promotori, la Cgil che già nei giorni scorsi aveva dato la sua adesione alla mobilitazione.

Presente anche il Pd, come confermato dal segretario provinciale Enrico Di Stasi: "Saremo presenti con una nostra delegazione – ha detto il dem –. Il Pd è al fianco delle manifestazioni pacifiche: quella di questi giorni è una fase molto importante e a livello internazionale e guardiamo con favore al percorso di pace". Aderisce anche Potere al Popolo.

