Corteo pro Palestina in centro. E Ultima generazione protesta

Corteo pro Palestina per le vie del centro di Bologna nel pomeriggio di ieri. Circa duecento persone si sono mosse da piazza XX Settembre a piazza San Francesco XX Settembre, passando per piazza Malpighi, via Marconi, piazza dei Martiri e via Gramsci. I giovani e le giovani hanno sfilato senza incidenti dalle 14 per esprimere, ancora una volta, solidarietà alla resistenza e al popolo palestinese. Sui social, giorni prima, avevano scritto: "Non ci facciamo intimidire. La questura ha inviato diffide ad alcune compagne per non far loro svolgere la manifestazione annunciata pubblicamente".

A presidiare il corteo, la polizia e la Digos.

Sempre nel pomeriggio, sponda via Rizzoli, angolo con via Calzoliere, cinque attivisti di ’Ultima generazione’ hanno protestato. Hanno messo lungo la strada della verdura e si sono seduti a terra, esponendo degli striscioni con scritto: "Il giusto prezzo", "Questo governo è marcio", "Campo allagato, niente al mercato, prezzo salato".