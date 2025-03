Corteo pro Palestina senza preavviso: bruciate bandiere israeliane e Usa, la Digos al lavoro Alla manifestazione, conclusasi in piazza dell’Unità, hanno partecipato circa 400 persone per protestare contro la violazione del cessate il fuoco, da parte di Israele: la polizia sta lavorando per individuare eventuali profili di responsabilità.