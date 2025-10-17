Nuovo corteo delle scuole per Gaza. Traffico bloccato, striscioni e fumogeni: “Oggi non si entra”

Bologna, 17 ottobre 2025 - Altra giornata di cortei, a Bologna, a sostegno del popolo palestinese, seguendo il grido dell’ormai tradizionale “blocchiamo tutto”.

In strada stanno pian piano scendendo, di nuovo, i licei e gli istituti superiori, che nei giorni scorsi avevano diffuso una locandina invitando la comunità studentesca alla mobilitazione, che parte dalle singole sedi e confluisce, nella mattinata, all’esterno del liceo Minghetti in via Nazario Sauro. E mentre le scuole più lontane attraversano, dopo i pre-concentramenti, i viali, bloccando di fatto il traffico e creando un ingorgo di auto in fila tra la stazione e il ponte Matteotti, gli studenti delle scuole che si trovano in centro, bloccano gli ingressi con striscioni e fumogeni, perché “oggi non si entra”.

Non è escluso che qualche gruppo di manifestanti possa dirigersi verso Palazzo Hercolani, sede di Sociologia e Scienze Politiche, occupate dai colleghi universitari nei giorni scorsi. E tra poco, ci sarà la conferenza stampa proprio nella struttura di Strada Maggiore a cura del collettivo Cambiare Rotta.

Gli studenti erano scesi in piazza, l’ultima volta, il 2 ottobre per protestare contro il blocco delle barche della Flotilla da parte dell’esercito israeliano (video). In quell’occasione tra gli attivisti arrestati c’erano anche tre bolognesi, ora di nuovo in città.

Durante quella manifestazione di inizio mese ci sono stati anche degli scontri con la polizia in tenuta antisommossa davanti all’ingresso della stazione, in piazzale delle Medaglie d’Oro. Alcuni manifestanti avevano lanciato uova contro gli scudi dei carabinieri e urlato lo slogan “Fateci passare”, chiedendo di entrare nella stazione centrale. Gli agenti hanno risposto impedendo l’ingresso e caricando con i manganelli.