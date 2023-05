Cortès fa rivivere il mito di Michael Jackson

Il re del pop, Michael Jackson, sul palco del Duse. Ovviamente portato in scena da Sergio Cortés. Accade questa sera, alle 21, quando i riflettori si accenderanno sul ballerino spagnolo che non è un solito transformista, ma colpisce per la stupefacente somiglianza fisica e vocale con Michael Jackson, tanto da essere riconosciuto a livello internazionale come il sosia più affermato della star scomparsa nel 2009. Lo spettacolo Michael Jackson Experience, della durata di oltre due ore, permette di rivivere i magici momenti della storia immortale dell’artista statunitense.

Cortés porterà in scena, accompagnato da una band live e da un corpo di ballo, i più grandi successi, da Dangerous a Billie Jean e Thriller, da Smooth Criminal a Heal the World e tantissimi altri, fra effetti scenici e coreografie che riproducono le vere performance del mito.

L’artista si presenterà nuovamente al pubblico europeo, dopo il successo del precedente tour, con uno show interamente rinnovato, con nuovi video e coreografie, una nuova band e danzatori eccezionali. Info: [email protected]